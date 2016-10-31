Çankaya Belediyesi Yine Sanatla Dolu

Sanat merkezleri ve galerileriyle Ankaralıları sanatla buluşturan Çankaya Belediyesi, sanatla dolu bir aya daha hazır.

İtalyan Film Festivali’nden Muhteşem Yüzyıl Dizisinin “Şeker Ağası” Yüksel Ünal’ın tek kişilik oyunu da Çankaya Belediyesi etkinlikleri çerçevesinde, sanatseverlerle buluşacak.

Sanat merkezleri ve galerileriyle Ankaralıları sanatla buluşturan Çankaya Belediyesi, sanatla dolu bir aya daha hazır.

Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), “Aziz Nesin 100 Yaşında” sergisi sürerken 2-14 Kasım tarihleri arasında da 35’i aşkın ülkede 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşan “Matematiğin Gözünden İmaginary” sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, 21. Yüzyıl interaktif öğrenme teknolojilerini kullanan çoklu zekayı harekete geçiren bir deneyim sunacak.

2 Kasım 19.30’da Taylan Cansızoğlu ve Yılmaz Şirin’in vereceği “Eski Havalar” konserine katılmak için ise ÇSM’den yer fişi almak yeterli olacak. 3 Kasım’da Prof. Dr. Nusret H. Fişek’i anma etkinliğinin 18.00’de başlayacağı ÇSM’de, 5 Kasım’da siyasetçi Bülent Ecevit, 10. Ölüm yıldönümünde anılacak.

06-09 Kasım tarihleri arasında ise “Hem Engelsiz Film Gösterimleri, Hem de Betimleme ve Engellilerin Hayatındaki Yeri Çalıştayı” nın yer alacağı ÇSM’de, 08-14 Kasım tarihleri arasında “Kendime Engel Olamıyorum” isimli fotoğraf sergisi yer alacak. Sergide, Elif Gamze Bozo’nun tekerlekli sandalyesiyle Afrika’da çektiği fotoğraflar görülebilecek.

“ŞEKER AĞA” ÇANKAYA’DA

11 Kasım 19.30’da Muhteşem Yüzyıl dizisinin “Şeker Ağası” ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Yüksel Ünal’ın “Çöp Tenekesi” isimli tek kişilik gösterisi ücretsiz olarak Ankaralılarla buluşacak. Oyunu izlemek için ÇSM’den yer fişi almak yeterli olacak.

14-19 Kasım tarihleri arasında 7. Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası ÇSM’de sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimlerin ücretsiz olacağı haftada, on farklı film yer alacak. 17-30 Kasım tarihlerinde de saatten, kartpostallara, yazı araçlarından gramofona kadar çeşitli eşyaların yer alacağı “Dünden Bugüne Taşıdıklarımız”, karma koleksiyon sergisi yine ÇSM’de görülebilecek.

ALİ İSMAİL KORKMAZ KONSERİ

22 Kasım 19.00’da ise Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın ÇSM’de düzenleyeceği dayanışma konserinde mezzo soprano Ezgi Karakaya, tenor Okan Başel, bariton Tuncer Tercan sevilen opera eserlerini seslendirecek. Ücretsiz olan etkinliğe katılmak için ÇSM’den yer fişi almak yeterli olacak. 24 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında ise, Gezici Festival “Dünya Sineması”, “Türkiye 2016”, “Kısa İyidir” bölümleriyle ÇSM’de yer alacak.

25 Ekim’de açılan Ekim Geçidi sergisinin 8 Kasım’a kadar görülebileceği Galeri Çankaya’da 21-30 Kasım tarihleri arasında Divriği Kültür Derneği’nin düzenlediği karma resim ve fotoğraf sergisi yer alacak. Galeri Çankaya’da 11-18 Kasım’da ise Doğa Koruma Merkezi’nin “Sığla Ormanlarında Sanat” sergisi görülebilecek.

14-24 Kasım tarihleri arasında Özlem Güner’in kişisel resim sergisinin yer alacağı Galeri Kara’da ise 05-09 Kasım tarihleri arasında Bülent Ecevit’in fotoğraflarından oluşan “Yaralı Güvercin” sergisi, 23 Kasım’da da Kırmızı Sandalye Öykü Günleri ve 25-30 Kasım tarihlerinde Filiz Çarkoğlu kişisel fotoğraf sergisi yer alacak.

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