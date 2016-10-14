Çankaya Belediyesi borçlarınızı yapılandırıyor

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun’un 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından hazırlıklarını tamamlayan Çankaya Belediyesi, mükelleflerin borçlarını yapılandırma çalışmalarına başladı. Yasa gereği 31 Ekim’e dek süre verilen yapılandırma çalışmaları, Çankaya Belediyesi’nin Başkanlık ve Çayyolu Hizmet Binalarında yapılıyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK

Mükellef olan vatandaşların emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, işgal harcı, eğlence vergisi, asfalt katılım payı, ecrimisil ve dava konusu olan borçları yasa gereği faizi ve cezaları silinerek, 18 taksite kadar ödenebilecek. İki ayda bir yapılan ödemeler 36 ay sürerken vatandaş mağduriyeti de önlenecek.

Ankara içinde ikamet eden vatandaşlar, Çankaya Belediye Başkanlığı içerisinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ya da Çayyolu’nda yer alan Ek Hizmet Binası’na gelerek önce adres ve telefon güncellemesi yaparak ilgili formları dolduracaklar. Ankara dışında bulunan ve süre içerisinde gelemeyecek olan vatandaşlara da kolaylık sağlayan Belediye, evraklarını 0312 458 90 53 no.lu faks yoluyla ilgili birime ilettikten sonra işlemleri çalışanlar tarafından takip edilerek kısa sürede tamamlanacak.

YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK

Vatandaşlar ödeme işlemlerini Çankaya Belediyesi’nin resmi internet sitesinin https://ebelediye.cankaya.bel.tr/ adresli linkinden yapabilecekleri gibi Halkbank, Denizbank veznelerinden ve Vakıfbank İnternet Bankacılığı uygulamasıyla yapabilecekler.

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