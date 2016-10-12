Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu çalışmaları başladı

Çocuklar, solfej derslerinden enstrüman çalmaya uzanan yolculukta yer almanın heyecanını yaşıyor.

Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu, yeni dönem çalışmalarına başladı.

Bu yıl 170 müzik sevdalısı öğrenci, Çankaya Belediyesinin Maltepe Yerleşkesinde bulunan Bin Çocuk Korosu’nda nota bilgisi, solfej, işitme gibi teknik dersler alıyor.

Çankaya Belediyesi müzik eğitmenlerinden şan dersleri de alan öğrenciler, kısa bir süre içinde diledikleri enstrümanı çalmaya yöneliyor.

Hafta içi okullarından sonra ve hafta sonu tüm gün çalışan öğrenciler, koroda, orkestrada yer alarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi özel günlerde konser verecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Öğrenim yaşamına müzikle devam etmek isteyen öğrenciler ise, bire bir ya da grup halinde aldıkları derslerle, konservatuar sınavlarına hazırlanıyor.

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