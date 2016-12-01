Çankaya barınağında sağlık buldular

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Tokat Erbaa’dan gelen 105 uyuz köpeğin tedavisini tamamladı. Kaşektik (aşırı zayıflık), kronik uyuz ve mantar, açık yara, enfeksiyon rahatsızlıkları nedeniyle ciddi bir tedavi ve bakıma muhtaç olan köpekler, son halleriyle yüzleri güldürdü.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, şehir dışından gelen 105 hastalıklı ve bakıma muhtaç köpeğin tedavisini tamamladı. Köpeklerin tamamında kaşektik(aşırı zayıflık), kronik uyuz –mantar, açık yara enfeksiyon rahatsızlıkları vardı. Çankaya Belediyesi barınağında tedavi altına alınan köpeklerin son halleri ise yüzleri güldürdü. 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde beslenmelerinden hijyenlerine sıkı bir bakıma alınan köpekler, Tokat’a dönmeye hazır.

ÖZEL BAKIMDAN SONRA YUVAYA DÖNÜŞ

Köpeklerin barınağa getirildiklerinde diğer köpeklere tehdit oluşturmaması için farklı bir bölümde tedavi bakımlarının yapıldığını belirten yetkililer, süreci şu şeklide anlattı: “Tokat Erbaa hayvan barınağından 106 köpek kurumlar arası gerekli yazışmaların ardından Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Köpeklerin neredeyse tamamında kaşektik, kronik uyuz-mantar, açık yara, enfeksiyon rahatsızlıkları mevcuttu. Bu durum karşısında tedavinin yanı sıra köpeklerin beslenme ve hijyenleri için de özel bir bakım gerekiyordu. Barınakta normal hayvanlara verdiğimiz gıdanın yaklaşık 4 katını vererek beslenmelerini sağladık. Takviye gıda desteğinde bulunduk. Ayrıca hayvanların hijyenini haftada bir banyo yapmaları sağlandı. Açık yaraları tedavi edilerek kapanan köpeklerimizin tamamına kısırlaştırma işlemi de uygulandı. Misafirlerimizi sağlıklı bir şekilde yuvalarına göndermeye hazırız.”

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