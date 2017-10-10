Çankaya Belediyesi, Özel Ankara Umut Hastanesi işbirliğinde bünyesindeki 5 Baharevi’nde sağlık seminerlerine başladı.

Özel sağlık kuruluşları ile indirim protokolü imzalayarak Çankayalılara sağlık hizmetinde %50’ye varan indirim imkanı sağlayan Çankaya Belediyesi Özel Ankara Umut Hastanesi işbirliği ile ileri yaşta vatandaşların konuk edildiği Baharevlerinde sağlık seminerlerine başladı.

İlk seminere “Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı” kapsamında Mutlukent Baharevi’nde başlayan Belediye, Ayrancı, Oran, Cebeci ve Sokullu Baharevlerinde de farklı konularda seminer düzenleyecek. Özel Umut Hastanesi doktorları tarafından verilen sağlık seminerleri kapsamında, Genel Sağlık Kontrolü ve Sağlık Taramaları, Kalp Hastalıkları, Eklem Hastalıkları ve Ameliyatları, Yaşlılık-Demans ve Alzheimer konuları ele alınacak. Bugün saat 14.00’de Ayrancı Baharevi’nde Genel Sağlık Kontrolü ve Sağlık Taramaları konusunda Dahiliye Uzmanı Dr. Serpil Kılınç, 17 Ekim saat 14.00’de Oran Baharevi’nde Kalp Hastalıkları konusunda Kardiyoloji Uzmanı Dr. Savaş Açıkgöz, 24 Ekim saat 14.00’de Cebeci Baharevi’nde Eklem Hastalıkları ve Ameliyatları konusunda Ortopedi Uzmanı Barış Kılınç, 31 Ekim saat 14.00’de Sokullu Baharevi’nde Yaşlılık-Demans-Alzheimer konusunda Prof. Dr. Ali İhsan Baysal ve Uzman Dr. Sevil Hüseyinova bilgi verecek.

Çankaya Belediyesi Baharevlerinde düzenlenen sağlık seminerlerine dileyen herkes katılabilecek.