Çankaya asfaltta kendi rekorunu kırdı

Çankaya Belediyesi yıl sonuna dek sürecek asfalt sezonunu bu sene de verimli geçirerek ilçenin birçok noktasını asfaltla kapladı.

Belediye 200 bin ton olarak belirlediği 2016 yılı hedefini, 202 bin 402 tona çıkararak kendi rekorunu kırmış oldu.

Çankaya Belediyesi Nisan ayında başlayıp yıl sonuna dek süren asfalt sezonunu bu sene de verimli geçiriyor.

Belediye, hedef olarak belirlediği rakama da şimdiden ulaşmış oldu.

Tam kaplama, onarım ve yama çalışmaları olmak üzere ilçede bulunan 124 mahallenin 109’unda çalışmalarını sezon boyunca sürdüren Çankaya Belediyesi, bu periyotta 442 sokakta tam kaplama, 1080 sokakta onarım çalışması ile 244 sokakta da renkli desenli asfalt kaldırım uygulamasını tamamladı.

HEDEFİ AŞTI

Yıl sonuna dek sürecek olan asfalt sezonunda çalışmalarını tüm bölgelerde sürdüren Çankaya Belediyesi, 156 bin 520 ton tam kaplamada, 33 bin 982 ton renkli desenli asfalt kaldırım ile 11 bin 900 ton onarım çalışmasında olmak üzere, toplamda 202 bin 402 ton asfalt kullanarak hedef olarak belirlediği 200 bin ton rakamını geçmiş oldu.

RESMİ KURUMLAR DA UNUTULMADI

Okullar, karakollar, camiler, taksi durakları, muhtarlık binalarında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ile sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçiren Çankaya Belediyesi, asfalt çalışmalarında resmi kurum ve okulları da unutmadı.

Resmi kurum ve okulların daha iyi şartlarda hizmet verebilmeleri amacıyla tam kaplama ve onarım çalışmalarını koordineli biçimde sürdüren belediye, 121 resmi kurumda tam kaplama ve onarım çalışması ile 40 okulda asfalt çalışmasını tamamladı.

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