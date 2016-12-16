Çankaya asfalt sezonunu kapattı

Çankaya Belediyesi Aralık ayının ortasına dek süren asfalt sezonunu yine hedefini aşarak kapattı.

Çankaya Belediyesi Nisan ayı başında başlayıp Aralık ayı ortasına kadar sürdürdüğü asfalt sezonunu verimli geçirirken yıl sonu hedefi olarak belirlediği 200 bin ton rakamını yine geçti.

Tam kaplama, onarım ve yama çalışmalarında 124 mahallenin 110’unda çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi 463 sokakta tam kaplama, 1090 sokakta onarım ve 244 sokakta renkli desenli asfalt kaldırım çalışması ile sezonu kapattı.

BU SENE DE GELENEK BOZULMADI

Her asfalt sezonunda hedeflediği rakamın üstüne çıkan Çankaya Belediyesi, bu sene de geleneği bozmadı ve yıl sonu hedefi olarak belirlediği 200 bin ton asfalt rakamını aşarak kendi rekorunu kırmış oldu.

Belediye asfalt sezonunda 168 bin 500 ton tam kaplama, 31 bin 350 ton renkli desenli asfalt kaldırım ile 12 bin 750 ton onarım çalışmasında kullanılmak üzere toplamda 212 bin 60 ton asfalt kullanarak hem asfalt rekorunu kırmış oldu hem de asfalt sezonunu verimli geçirdi.

İlçede yer alan 124 mahallenin 110’unda çeşitli asfalt çalışmalarını koordineli olarak sürdüren Çankaya Belediyesi, bu periyotta 121 resmi kurumda tam kaplama ve onarım çalışmasını tamamlarken 40 okulun belli başlı asfalt çalışmasını da gerçekleştirdi.

Belediye, sokaklarda yapılan alt yapı çalışmalarından kaynaklı bozulan asfaltın onarım çalışmalarını yeni sezona kadar sürdürecek.

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