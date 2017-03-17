Çankaya Belediyesi, uluslararası sanat alanına adını yazdıran ve üçüncüsü düzenlenen Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı’na özel koleksiyonu ile katıldı.

Resimden fotoğrafa, heykelden özgün baskıya Türkiye ve dünyadan binlerce sanat eserinin yer aldığı Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı üçüncü kez Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Fuarın açılış kokteyli Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çok sayıda sanatçı, gazeteci ve sanatseverin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye ve 19 ülkeden toplam bin 800 eserin sergilendiği Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı’na Çankaya Belediyesi de özel koleksiyonu ile katıldı.

“SANATIN DEĞERİ ÖLÇÜLEMEZ”

Fuarı usta oyuncu Tamer Levent ile birlikte gezen Alper Taşdelen, sanatçıları tebrik ederek, sanat adına verilen emeğin değerinin ölçülemeyeceğini söyledi. Taşdelen, Ankara’da sanat adına düzenlenen her türlü organizasyonun içinde olmaya çalıştıklarını ve destek verdiklerini belirterek, sanatın başkenti olma özelliği taşıyan Çankaya’ya Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi’ni kazandıracaklarını söyledi.

Alper Taşdelen, Türkiye tarihinin en büyük maden faciası olan Soma’yı anlatan “Soyunuyoruz” başlıklı sergiyi gezerek detaylarını küratör Füsun Kavalcı’dan dinledi. Taşdelen, madencilerin soyunma odalarından esinlenerek oluşturulan ve objelerin kömür kovalarının içinde yer aldığı serginin etkileyici olduğunu ifade etti.

ÖZEL KOLEKSİYONDAN 16 ESER

Çankaya Belediyesi bu yıl da, özel koleksiyonundan 16 farklı eserle, Art Ankara’ya katıldı. Resim, heykel, seramik, özgün baskı, fotoğraf, enstalasyon ve kavramsal sanat eserlerinin görülebileceği Art Ankara’da 100’ü aşkın galeri, sanatla ilgili kurum ve kuruluş ve sanat inisiyatifleri yer alıyor. Yabancı katılımcı yelpazesini de genişleten Art Ankara’ya bu yıl, Türk sanatçıların yanı sıra Güney Kore, İsviçre, İtalya, İngiltere, Fransa, İran, Yunanistan, Ukrayna, Rusya gibi çok sayıda ülke de sanatçılarıyla katıldı. ATO Congresium’da yer alan Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı 19 Mart’a kadar gezilebilecek.

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