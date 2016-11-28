Çankaya 620 personel ve 51 araçla karla mücadeleye hazır

Çankaya Belediyesi kış ayına yaklaştığımız şu günlerde vatandaşların sorun yaşamaması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Çankaya Belediyesi, vatandaşların kış ayını sorunsuz geçirmeleri için hazırlıklarını tamamlarken bu sene de karla mücadele için 620 personel ve 51 araçla Çankaya sokaklarında çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Türkiye’nin en büyük ilçesi konumunda bulunan Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde bulunan 124 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme araçları, solüsyon araçları ve kritik noktalara konulacak tuz varilleri ile bu kışı da karla mücadele konusunda sorunsuz atlatacak.

Karla mücadelede 10 ünimog, 7 bıçaklı kamyon, 4 bıçaklı kamyonet, 5 bıçaklı kepçe, 5 greyder, 3 loder kepçe, 10 kamyon, 5 kamyonet, 2 pikap ile çalışmalarını sürdürecek Çankaya Belediyesi, gündüz eksi 4, gece ise eksi 9’lara ulaşan hava koşullarının neden olduğu buzlanmayı önlemek için kullanılacak tuz ve solüsyon ihtiyacını da tamamladı.

GECE TUZLAMA GÜNDÜZ BUZ SOLÜSYON

Karla mücadeleyi bu sene de sorunsuz atlatmak için tüm birimleriyle hazır olan Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde 620 personel ve 51 araçla karla mücadele çalışmasını yürütecek. Gece 18 araç ve 60 personelle özellikle buzlanmaya karşı yolları temizleyecek olan ekipler, gündüz saatlerinde merdiven ve kaldırımlarda solüsyonla buz çözme çalışması gerçekleştirecek.

KÖYLERDE KAPALI YOL KALMAYACAK

Çankaya’ya bağlanan ve birer mahalleye dönüşen köylerde karla mücadele için hazırlıklarını tamamlayan Belediye, 10 kamyon ile köylerin ilçeye açılan köy yollarında ve köy içi sokaklarında çalışmalarını sürdürecek.

BUZLANMAYA KARŞI 5 BİN TON TUZ

Vatandaşların da kullanımı için ilçenin önemli ve kritik noktalarına konulan tuz çadırı ve tuz varili uygulaması ile yolları buzlanmaya karşı koruyan Çankaya Belediyesi, karla mücadele çalışmalarında 5 bin ton tuz ile 3 ton solüsyon kullanacak.

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