Çankaya 4. kez şampiyon

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), Turkcell Sesi Görenler Futbol 1. Ligi’nde üst üste 4. kez şampiyon oldu.

Turkcell Sesi Görenler Deplasmanlı Ligi’nin kurulduğu 2013 yılından bu yana şampiyonluğu kimseye bırakmayan Çankaya GESK, 14. haftada Ahlatlıbel Tesisleri’nde İzmir Çağdaş Göremeyenler Spor Kulübü ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maçın ardından kupasını aldı.

Ligdeki 14 maçta 12 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Çankaya GESK, 37 puanla üst üste 4. kez şampiyon olarak kırılması zor bir rekora da imza attı.

Maçın ardından düzenlenen törende Çankaya GESK şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy’un elinden aldı.

Şampiyonluk kupasını sevinçle havaya kaldıran taraf Çankaya Belediyesi olurken konuk takım da lig ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti.

EMRAH YİNE GOL KRALI

Turkcell Sesi Görenler Futbol 1. Ligi’nde Çankaya GESK’in golcüsü Emrah Öcal, yine gol kralı oldu. Emrah Öcal, bu yılki “Gol Kralı” unvanını, ligde kendisi gibi 14 gol atan İzmir Çağdaş Göremeyenler Spor Kulübü’nün forveti Hasan Şatay ile paylaştı.

Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan, futbolcuların özverili ve iyi bir mücadele örneği sergilediklerini belirterek, “Emeğimizin karşılığını 4. kez şampiyon olarak aldık.

Engelli olmak başarıya engel değil. Çok anlamlı bir gün olan 3 Aralık Dünya Engeliler Günü’nde kupayı havaya kaldırmamız çok anlamlı oldu. Emeği geçenleri kutluyorum.

Bize desteklerini esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen’e de ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

KUPA BREZİLYA’YA GÖNDERİLECEK

Kazandıkları şampiyonluk kupasını geçtiğimiz günlerde Kolombiya’da uçak kazası geçiren ve kalecisi de ayağı kesilerek engelli durumuna düşen Brezilya’nın önde gelen takımlarından Chapecoense’ye adayan Çankaya Belediyesi takımı, kupayı bir heyetle Brezilya’ya götürerek, destek ve dayanışma duygularını iletecek.

İŞARET DİLİYLE DESTEK

Çok sayıda sporsever tarafından heyecanla izlenen maçın seyircileri arasında Çankaya Evleri işaret dili kursiyerleri de vardı. İşaret diliyle takımlarını destekleyen kursiyerler engelli dayanışmasının güzel bir örneği oldular.

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