Çankaya, 2016’da 603 bebeğe “hoş geldin” dedi

Çankaya Belediyesi, 2015 Temmuz ayında hayata geçirdiği “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında, 2016 yılında 603 bebeğe “hoş geldin” dedi. 3-6 aylık bebek ihtiyaçlarının hediye verildiği proje, başladığı günden itibaren 1038 bebeği hediyelerle karşıladı.

Hoş Geldin Bebek setinin yanı sıra ailenin diğer çocuklarına da kırtasiye malzemeleri, kitap ve saat armağan eden belediye sağlık ekipleri, başvuruda bulunan aileleri tek tek ziyaret ediyor.

Çankaya Belediyesi, Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmetleri kapsamında doğduğu günden itibaren gelişim sürecinde eğitim ve sağlık desteğiyle bebek ve ailenin izlenmesini öngören ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi, 2016 yılında 603 bebeği hediyelerle karşıladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 2015 yılının Temmuz ayında başlattığı ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi, Çankaya’da dünyaya gelen bebekleri hediye seti ile karşılıyor. İçerisinde 3-6 aylık bebek ihtiyaçlarının bulunduğu seti, aileleri ziyaret ederek sunan Belediye sağlık ekipleri, ailedeki diğer çocuklara da Çankaya Çocuk Kitapları serisi, kırtasiye seti ve çocuklar için tasarlanan duvar saati hediye ediyor. Belediye bu kapsamda 158 çocuğa kitap seti, 21 çocuğa kırtasiye seti 9 çocuğa da aduvar saati hediye etti. Ailenin maddi durumuna göre değerlendirmede bulunan Belediye, 2016 yılında 603 aileden 65’ine bebek bezi desteği verdi.

ANNE-BEBEK SAĞLIĞINDA KISA BİLGİLENDİRME

Çankaya ilçe sınırlarında yaşayan ve yeni bebek sahibi olan ailelere hem hoş geldin hediyesi sunmak hem de bütçelerine katkı sağlamak amacıyla sürdürülen projede, anne çocuk sağlığını yakın ilgilendiren konularda bilgi de veriliyor. Aileyi ziyaret ederek Başkan Alper Taşdelen’in tebrik kartını da ileten sağlık görevlileri, bebek bakımından anne çocuk beslenmesine kadar birçok konuda bilgi veriyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...