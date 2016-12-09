Canikli’den taşeron işçisine müjde

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, taşeron işçilerin durumuna ilişkin, “Genel sistemi bozmayacak şekilde mevcut şu anda sisteme entegrasyonunu en sancısız şekilde yapılmasını sağlayacak çalışma yapılıyor. Sona gelindi, onu söyleyeyim, sona gelindi. İnşallah en kısa süre içerisinde verilen söz harfiyen yerine getirilecektir” dedi.

Genel Kurul’da dün akşam bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Canikli, “Hep ‘Dolar bozdurun.’ deniliyor ama Türk Hava Yolları en son ihalesini, THY uçak alımıyla alakalı dövizle yaptı” şeklinde bir soru geldiğini belirterek, “Başka çaresi yok bildiğim kadarıyla, birkaç firma var zaten dünyada, onların da hangi para cinsinden satış yaptıkları belli. Dolayısıyla, orada başka bir seçenek yok. Bu uygulama, şu andaki genel uygulamaya bir aykırılık teşkil etmiyor” dedi.

Taşeron işçilere ilişkin soruya da Bakan Canikli, “Kesin olarak bu yerine getirilecektir. Bundan yana hiçbir kuşku söz konusu değil ancak bunun teknik düzenlemeleri için ciddi çalışmalar yapılıyor. Yani orada genel sistemi bozmayacak şekilde mevcut şu anda sisteme entegrasyonunu en sancısız şekilde yapılmasını sağlayacak çalışma yapılıyor. Sona gelindi, onu söyleyeyim, sona gelindi. İnşallah en kısa süre içerisinde verilen söz harfiyen yerine getirilecektir” yanıtını verdi.

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