Canan hocaya müjde

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2015 yılında uygulamaya koyduğu “5.000 Köye 5.000 Gelir Getirici Orman Projesi” çerçevesinde atıl durumdaki bozuk ormanlar orman köylüsüne gelir kapısı yapıyor. Bu çerçevede bugüne kadar 1.506 köyde yaklaşık 4 milyon 200 bin gelir getirici fidan toprakla buluşturuldu.

Daima orman köylüsünün yanında olan ve onların hayat şartlarını daha iyi seviyelere ulaştırmak için gayret eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2015-2019 yılları arasını kapsayan 5 yıllık sürede uygulayacağı “5.000 Köye 5.000 Gelir Getirici Orman Projesi” ile orman köylüsüne yeni gelir kapıları aralıyor. Proje çerçevesinde 32.429 hektar alanda gelir getirici orman tesis etmeyi planlayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bugüne kadar 1.506 adet köyde çalışma yaparak yaklaşık 4 milyon 200 bin adet ceviz, badem, kestane, dut, fıstıkçamı, alıç, ahlat, kuşburnu, defne, keçiboynuzu, aşılı zeytin gibi gelir getirici fidanları toprakla buluşturdu.

Orman köylüsünü hasım değil hısım olarak gördüklerinin altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Biz her zaman orman köylümüzün yanında olduk. Ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 10’u orman içi ya da orman bitişiği köylerde yaşıyor. Bu projeleri geliştirmekteki ve uygulamadaki gayemiz, atıl durumda olan bozuk ormanlarımızı verimli hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve kırsaldaki vatandaşlarımızı yerinde kalkındırmaktır” diye konuştu. Bozuk orman alanlarında tesis edilecek gelir getirici ormanların tamamen orman teşkilatı tarafından oluşturulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu

“Yani bu alanların etrafının çevrilmesi, fidanların temini ve dikilmesi, 3 yıl boyunca bakımı ve masrafları orman teşkilatımız tarafından yapılacak. Geliri ise tamamen orada yaşayan vatandaşlarımızın olacak” değerlendirmesinde bulundu. Tesis edilen ormanların eşit ve adil bir biçimde orada yaşayan köylülere kurayla verileceğini ifade eden Prof. Dr. Eroğlu “Oluşturulan ormanları orada yaşayan vatandaşlardan müracaat edenlerin sayısına bölüyor ve parselliyoruz. Daha sonra ise kura ile bu alanları adil bir şekilde bu vatandaşlarımıza veriyoruz” açıklamasını yaptı.

Bu uygulama sayesinde vatandaşların oradaki ağaçlara sahip çıktığını ve çok daha iyi baktığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu alanlardan elde edilen gelirler ile orman köylümüzün refah düzeyi yükseliyor ve daha iyi şartlarda yaşayabiliyor. Böylece köyden kente göçün de önüne geçilerek, şehirlerdeki göçten kaynaklanan problemlerin azalmasına katkıda bulunuluyor” dedi.

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