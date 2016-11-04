Çanakkaleli süt üreticileri İspanya’da

ÇANAKKALELİ koyun ve keçi yetiştiricileri ‘Kaliteli Süt Çanakkale’den Geçer’ projesi kapsamında İspanya’ya inceleme ziyaretinde bulundu.

Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Gıda Mühendisliği Bölümü ve Çanakkale Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciler Birliği işbirliğinde yürütülen ‘Kaliteli Süt Çanakkale’den Geçer’ projesi ile Çanakkale’de üretilen küçükbaş hayvan sütlerinin standartlara uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

Projenin uygulanması ile Çanakkale ilinde süt üretimi yapan işletmelerin ürettiği çiğ koyun ve keçi sütündeki somatik hücre ve bakteri sayısını azaltarak antibiyotik kalıntısı olmadan sürdürülebilir, kaliteli ve güvenilir süt elde etmeleri hedefleniyor. Küçükbaş hayvanlarda meme dezenfeksiyonu ve sağım kaplarında dezenfeksiyonun önemi konularına ağırlık verilen projenin yurt dışı inceleme gezisi İspanya’ya yapıldı. İspanya’nın Valencia ve Murcia kentlerine yapılan ve 5 gün süren çiftçi inceleme gezisine farklı ilçelerden küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 11 üretici katıldı. Yetiştiriciler ziyarette bulundukları küçükbaş hayvancılık işletmeleri ile ülkemizdeki işletmeler arasında benzerlik ve farklılıkları gözlemleme ve inceleme fırsatı buldu.

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