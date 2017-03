Yenimahalle’de Çanakkale Zaferi’nin 102’nci yılı kutlandı Yenimahalle Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 102’nci yıl dönümünü türkülerle yad etti.

Görevindeki 8’inci yılını festival ile taçlandıran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2 gün süren festival ile Çanakkale Zaferi’nin 102’nci yılını da coşkuyla karşıladı. Festivalin 2’nci gününde HAMOY Türk Halk Müziği Gençlik Korosu’nun “Gençliğin Türküsü, Çanakkale Ruhu” Yenimahallelilere duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinliklerde vatandaşları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, meclis üyeleri ve muhtarlar da yalnız bırakmadı.

Yenimahalle’de Çanakkale Ruhu

Konser, Şef Ufuk Önder Serdar ve Sunucu Abdullah Gündüz yönetiminde “Çanakkale Bugün Toz ile Duman” türküsü ile başladı.Türkülerin hikâyeleriyle can bulduğu gecede, duygulu anlar yaşayan vatandaşlar, koroya eşlik etmeyi de ihmal etmedi.

“Ülkesini seven herkes bu cumhuriyete sahip çıkmalıdır”

Konser sonunda sanatçıları tebrik eden Yaşar, “Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu cumhuriyet ve onun değerleriyle bugünlere geldik. Atalarımız, bitmiş, yıkılmış, orduları dağıtılmış bir ulusu yeniden inşa ettiler. Cumhuriyeti çok zor şartlar altında kurdular. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Biz bugün ne olursak olalım bulunduğumuz konumu bu cumhuriyete borçluyuz. Bu cumhuriyet, milletin iradesini milletin kendi tayin edecektir diyen Gazi Mustafa Kemal’in demokratik, laik, halk cumhuriyetidir. Ülkesini seven herkes bu cumhuriyete sahip çıkmalıdır” dedi.

Vatandaşlar tarafından ayakta alkışlanan sanatçılara Başkan Vekili Mehmet Kartal da çiçek takdim etti.

