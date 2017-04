Bakan Özlü, Düzce’de Türk Polis Teşkilatının 172’nci kuruluş yılı kapsamında polislerle kahvaltıda bir araya geldi. Düzce Yenikent Polis Evi’nde düzenlenen kahvaltıya Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandama Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz de katıldı. Bakan Faruk Özlü, can ve mal güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek şöyle konuştu:

“Emniyet teşkilatımızın 172’nci kuruluş yıldönümünde sizlerle birlikte olmaktan memnunum. Sizler çok kutsal bir görev icra ediyorsunuz. İnsanların can ve mal güvenliğinin olmadığı ortamda hiçbir maddi ve manevi değerin anlamı yoktur. Burada hep beraberiz. Burada her an bomba patlama riski olsa, bizlerin hayatlarını kaybetme riski olsa bu kahvaltının, bu toplantının hiçbir önemi olmaz. Siz emniyet mensupları çok önemli bir görev icra ediyorsunuz. İnsanların can güvenliği her şeyden önce gelir. İnsan hayatının risk altında olduğu ülkelere bakın. Can güvenliğinin ne kadar büyük değer olduğunu anlamak kolaydır. Bazı ülkeler var insanlar kaçıyorlar. Ülkelerini terk ediyorlar. Bizler biliyoruz ki o ülkelerde petrol kuyuları var, manevi miraslar var ama bu insanlar bu manevi mirasları, güzel topraklarını terk ediyorlar. Petrol kuyularını bırakıp başka ülkelere giriyorlar. Can ve mal güvenliği olmadığı, hayatları riskte olduğu için. Her şeyden önce can ve mal güvenliği geliyor. Sizler de bu güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışıyorsunuz.”