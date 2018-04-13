Rol aldığı projelerle oyunculukta başarısını ispatlayan Can Sipahi, şimdilerde “Payitaht Abdülhamid” dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor. Genç yetenek, “Batlır” filmindeki sıra dışı rolüyle de dünya festivallerinde boy gösteriyor!

Genç kuşak oyuncular arasında yıldızı giderek parlayan Can Sipahi, son dönemde TRT’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Payitaht Abdülhamid”le seyirci karşısına çıkıyor. Sultan 2. Abdülhamid’in oğlu Şehzade Abdülkadir’i canlandıran genç yetenek, bu projenin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.

Şehzade Abdülkadir rolü için uzun süre araştırmalar yapan Sipahi, sorumluluğunun büyük olduğuna dikkat çekiyor: “Tarihte yaşamış birini canlandırmak beni oldukça heyecanlandırıyor ve işime daha çok sarılmamı sağlıyor. Karaktere sızabilmenin, onun ağzından konuşabilmenin yolu onu iyi tanımaktan geçiyor. Tarihi dizilerde bu sorumluluk daha da artıyor. Dönemle ilgili çok sayıda etkileyici kitap ve araştırma var. Bunları okuduğumda o döneme dair merakım daha da arttı. Dizimizin de dönemle ilgili merakı artırması ve hatta okumaya yönlendirmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum.”

AMERİKA’DA EN İYİ OYUNCU SEÇİLDİ

“Payitaht Abdülhamid” dizisinde rol aldığı için mutlu olduğunu söyleyen Can Sipahi’yi asıl heyecanlandıran proje ise başrolünü üstlendiği “Batlır” adlı sinema filmi. Kafatası anomalisi ile dünyaya gelmiş, kafası normalden büyük 20 yaşında bir delikanlıyı canlandıran Sipahi, başarılı performansıyla Amerika’da düzenlenen Flathead Lake Film Festivali’nde “en iyi erkek oyuncu” seçildi.

Ünlü oyuncu, bu filmle dünya festivallerinde boy göstermeye devam edecek: “Batlır’ın senaryosunu okuduğumda karakterin ve hikayenin yalınlığı beni çok etkiledi. ‘Batlır’ bir hastalık ya da engelli insan hikayesi değil, fiziksel farklılığı olan bir gencin hikayesi. 3 haftalık yoğun bir prova sürecinden sonra Batlır’ın ötekileştirilmiş haliyle, yalnızlığıyla, umutlarıyla tanıştım. Yaşadığım bir başka keyifli ve ilginç deneyim ise plastik makyaj süreciydi. Emmy ödüllü plastik makyaj sanatçısı Tristan Versluis harika bir iş çıkardı.

Filmimiz Amerika’da düzenlenen Flathead Lake Film Festivali’nden ‘en iyi film’ mansiyonu ve ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülleriyle döndü. Bununla beraber yine Amerika’da düzenlenen SENE Film Music Art Festival, New York Winter Awards ve Julien Dubuque International Film Festival’de yer alacak. Bahtı açık olsun.”