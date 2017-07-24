Keçiören Belediyesi tüm canlıların yaşam hakkının korunması odaklı çalışmalarını sürdürürken özellikle sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla da takdir topluyor.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince Keçiören’de yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik 100 hayvan kapasiteli Geçici Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini 2012 yılında hizmete açan Keçiören Belediyesi, sokak hayvanlarının bakımı, yaralı ve hasta olanların tedavileri, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirmenin yanında sahiplendirme de yapıyor.

2014’ten beri hizmet veren Ovacık Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Merkezinde de kısırlaştırma işlemini sağlıklı ve hijyenik koşullarda yapan Belediye, kısırlaştırma sonuçlarını da Belediyenin resmi web sayfasından duyuruyor. 2012 yılından bu yana 1.562 sahipsiz sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

2017 yılında da kısırlaştırma işleminin arttırılması için Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 312, Ovacık Kısırlaştırma Merkezinde 113 sahipsiz sokak hayvanı olmak üzere toplam 425 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Kulak küpesi ve çip (chip) takılarak işaretlenen sokak hayvanları daha sonra alındıkları doğal ortamlarına bırakıldı.