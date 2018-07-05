Hayvan sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi hizmetleriyle açık ara önde olan Keçiören Belediyesi sokakta yaşayan başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Veteriner hekimler kısırlaştırma çalışmalarını hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yürüttükten sonra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği hayvanları yine doğal ortamlarına bırakıyor. 2018 yılında 288 sokak hayvanı kısırlaştırılırken 2012’den beri kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı ise 1.936 oldu. Geçici Rehabilitasyon Merkezinde toplanan tüm hayvanların muayene, tedavileri ve aşılarını ihmal etmeyen Keçiören Belediyesi web sayfası üzerinden “Sahiplenmek İstiyorum” linkiyle de sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışması yapıyor.

Keçiören genelinde özellikle sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı iki yere kurulan beslenme odakları ise hayvanların adeta imdadına yetişti.

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARINA ÖZEL ÖNEM

5199 sayılı yasa ile ilgili HAYKONFED (Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu) ile birlikte bilinçlendirme çalışması yaptıklarına da dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Tüm canlıların yaşam haklarının korunması bizim sorumluluk alanlarımızdan birini oluşturuyor. Dünyayı tüm canlılarla birlikte paylaşıyoruz. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) ‘Kim hayvanlara merhamet ederse Allah da kıyamet gününde o kimseye merhamet eder’ buyuruyor. Bu konuda duyarlılık ve özen bekliyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle sokak hayvanlarının su ihtiyacı da arttı, kapımızın önüne minik dostlarımız için su koymayı ihmal etmeyelim. Çocuklarımıza hayvanlara karşı sevgi ve şefkatle davranmalarını, eziyet etmemelerini de mutlaka öğretelim.” ifadelerini kullandı.