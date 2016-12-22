SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri İzmir’de ilgiyle takip ediliyor. Organizasyon ziyaretçilerini mutlu ettiği kadar katılımcılarını da mutlu ediyor. Sanatını sergileme fırsatı yakalayan katılımcılar için ortam çok farklı bir anlam taşıyor. Çini sanatçısı Ünal Şengül, ziyaretçilerle yakından ilgileniyor.

Çini ve seramik denilince ilk akla gelen kentlerden birisi olan Kütahya’da yaşayan Ünal Şengül, hayalini kurduğu hediyelikleri gerçeğe dönüştürmenin hazzını yaşadığını söyledi. Yaptığı işi çamurla renklerin dansı nitelendirmesi yapan Şengül, 300’e yakın farklı çeşidi çini tutkunlarının beğenisine sunduğunu ifade ediyor. Şengül, “Bu işe çıraklığından başladım. Çeyrek asrı geride bıraktım. Yaklaşık 20 ülkeye ürün gönderiyorum. Bin metrekarelik bir alanda benimle birlikte 20 arkadaşım çalışıyor. Fuarlarda kurduğumuz stantlarda mutlaka bulunuyorum. Üretimlerimize ziyaretçilerin yaklaşımlarının nasıl olduğunu bir anlamda test ediyorum. Ürün tasarımlarımızın yüzde 60’ı anonim yüzde 40’ı kendimize has özel tasarım. İzmir’de zevk sahibi çini meraklısı takipçilerimiz var. Çamurun ellerde şekillenmesi, ateşle sınanması, renklerle bezenmesi muhteşem eserleri ortaya koyuyor. Bu hediyelikler, hediye edeni de hediye alanı da mutlu ediyor.

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