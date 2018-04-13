Çamur ile her şeyi tabloya çeviriyor

Sanatçı Yasemin Korkmaz; “Her tablonun bir hikayesi vardır derler benim tablolarımda hikayeler tablo çıktığında ortaya çıkıyor. Bir tabloyu yaparken çizim yapmam suntanın üstüne çamur atarım oynarken kurcalarken tablo ortaya çıkar” dedi.

Sanat insanların duygularını dışa vuruş biçimidir. Kimi sanatçı bunu müzikle, kimi resimle, kimi de edebiyatla yapar. Yasemin Korkmaz ise sanatın dışa vurumunu rölyef sanatı ile yapıyor. Çamur ile tablolar yapan Korkmaz kendisini en iyi bu şekilde ifade ediyor.

Ankara Barosu Atilla Sav Sanat Galerisinde ‘Rölyef Resim Sergisi’ açan Yasemin Korkmaz Rölyef sanatını ve ona neler kattığını yaptığımız söyleşide anlattı.

Asıl mesleği Sosyal Bilgiler öğretmenliği olan Yasemin Korkmaz insanların sıkıntılar karşısında çözüm bulmalarını önererek hayatında karşılaştığı zorlukları bu sanatla uğraşarak daha çabuk çözdüğünü dile getirdi. Ankara Barosu Atilla Sav Sanat Galerisinde devam eden sergi bugün son bulacak.

Sanatçı Yasemin Korkmaz’ın rölyef hakkında anlattıkları şu şekilde;

Korkmaz “Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Çocukluğumdan bugüne çamurla uğraşırım. Zamanla bu uğraşım tablolara dönüştü. Yaklaşık 10 yıldır rölyef yapıyorum. Başlarda duvarlara çalışıyordum. Sonra sunta üzerine çalışmaya başladım. Bu ikinci sergim sanatımda basamak basamak ilerledim.

Ben bunları talaş karışımı ve tutkaldan oluşan bir çamurla yapıyorum. Çamurdan üç boyutlu tablolar yapıp kuruyunca boyuyorum. Bulduğum her malzemeyi tablolarımda değerlendirebilirim. Çamura dönüştürebileceğim her şeyi tabloya çevirebiliyorum” dedi.

ÇOCUKKEN ÇAMURLA OYNARDIM

Korkmaz; “Niye rölyef denildiğinde daha eğlenceli diyorum. Ben yağlı boya tabloda yaptım. Ama rölyefi daha çok seviyorum. Çocukken çamurla oynardım. Çamurdan heykeller yapıp komşu çocuklara dağıtırdım. Çocukken duvarları boyuyordum. Çalıştığım okullarda öğrencilerimle beraber duvarları boyardım çocukluktan kalma alışkanlık zamanla gelişti ve şu an da sergi açacak şekilde eserler yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Evini atölyeye çeviren Yasemin Korkmaz; “Evimde bir odayı atölyeye çevirdim. Tabi büyük tablolar evde sıkıntı oluyor ama eşimde yardımcı oluyor. Ona evde küçük bir yaşam alanı da bıraktım.

Her şey üzerine çalışabilirim. Genelde kadın figürleri de kullanıyorum. Çünkü kadın her alanda olmalı, o yüzden kadın figürlerine daha çok önem veriyorum. Hemen hemen her şeyi tabloya dökebilirim.

Her tablonun bir hikâyesi vardır derler benim tablolarımda hikâyeler tablo çıktığında ortaya çıkıyor. Ben istemediğim tabloyu yapmam. Bir tabloyu yaparken çizim yapmam. Suntanın üstüne çamuru atarım oynarken kurcalarken tablo ortaya çıkıyor. Bazen yapmak istediğim bir tablo oluyor ona da başlayabiliyorum.”

SERGİDE YILLARIN BİRİKİMİ VAR

Korkmaz; “Bu güne kadar bu sanatın eğitimini almadım eğitimde vermedim. Ders verecek misiniz diye soruyorlar. İlerleyen zamanlarda atölye kurarsam eğitim vermeyi de düşünürüm. Bu ürünlerin çıkması kolay olmuyor. Gerekirse 24 saat uyumam o tabloyu bitiririm. Ben her zaman derim bir gün 24 saat olmamalı insan bir şeyi yapmak isterse uyumaz ve yapar. Bu sergide yılların birikimi ve emeği var” dedi.

Korkmaz; “Bu sanatla uğraşmak bana çok şey kattı. Benim babam kanserdi. On küsur sene hep hastanelerde yaşadım diyebilirim. Her fırsatta arkadaşlarım sorardı nasıl ayakta duruyorsun bu sanatla ayakta durduğumu söylerdim. Rölyef benim dünyamı değiştiren kafamı dağıtan bir çalışma oldu.

Tablo yaparken evi yaksam umurum da olmaz ki çok yemek yaktım. Sanatla uğraşmak insanlara çok şey katar bazı olumsuzluklardan uzaklaşmasını ve kendine yakınlaşmasını sağlar” diyerek rölyef sanatının kendisine kattığı değerleri dile getirdi ve şu şekilde devam etti.

“Dizim kırıldı bir yıl yürüyemedim. Yerde oturarak tablo yapmışlığım var. Fiziksel engellerin bir sanatla uğraşılmasına engel değildir. Engelli olduğum zamanlarda rölyef sanatı çok yardımcı oldu. En büyük destekçim eşim. Eve ve benim yaptıklarıma sabrediyor. Bu sergide yakın arkadaşlarım da çok destek verdi” ifadelerinde bulundu.

ÇAMUR BENİM DÜNYAM

Korkmaz son olarak; “Aslında anlatılacak çok şey var. Ama son olarak şunları söyleyebilirim. Çamur benim dünyam diyebilirim. Birçok sıkıntıyı üzüntüyü çamurla olan uğraşım sayesinde aştım. Hiç kimsenin kolay bir hayatı yok hayatta birçok zorlukla karşılaşıyoruz.

İnsanlar bu sorunlardan uzak kalmak için ilaç tedavisi bile uyguluyor gerek yok. Allah her birimize farklı bir özellik farklı bir yetenek vermiş. Bizim tek ihtiyaçlarımız bu var olan yetenekleri doğru zaman da ortaya çıkararak kendi dertlerine çözüm bulabilir. Zorluklar karşısında pes etmek insanlara yakışmaz buna gerek yok. Herkes kendi ilacını kendisi bulabilir benim ilacımda rölyef sanatıyla çamurla uğraşmak” dedi.