Çamlık karla başka güzel

Elmadağ da 162 dönüm üzerine kurulu Çamlık piknik alanı yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünerek kart postalları aratmayacak güzelliklere sahne oldu.

Kar yağışı Çamlık ‘ın güzelliğine güzellik kattı.

Başkan Şahin; “Kar yağışının ardından kış güzelliğini gözler önüne serdi.”dedi. Çamlık bölgesinin kamelya ve barbeküleri, spor alanları, yürüyüş ve piknik alanları gibi faaliyetlerinin tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın günün stresini atabilecek, ailesiyle hoş vakit geçirebilecek bir rekreasyon alanına sahip olduğunu belirtti.

Yaz- kış güzel günlerin anısına ev sahipliği yapan, beyazla bütünleşmesi seyrine doyumsuz güzellikler oluşturan, çam ağaçları ile yoğun oksijen deposu konumunda bulunan, piknik alanını herkesin mutlaka görmesini, burada aileleriyle birlikte zaman geçirmelerini tavsiye etti.

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