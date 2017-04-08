Şimdi bu da soru mu diyeceksiniz… Evet soru… Camiye namaz kılmak için gidilir, dua edilir, Allah’a el açılır. Buraya kadar sorunun cevabı da içindedir. Esas meseleye gelecek olursak; Camiler kir bırakmak için gidilen hamamlar değildir.

Arınmak için camiye gidilmez. Esas olan arınıp da camiye gitmektir.

İmanın temel direklerinden birisi de budur.

Camilere giderken ki, tavır, giysi adam olmanın kuralları içerisindedir. Çıplak ayakla namaza durmak mekruhtur diğer insanlara saygısızlıktır. Ayaklarda birde mantar türü hastalık varsa, ibadet için gelen insanlara bulaştırmak da kul hakkı doğurur.

Hazreti peygamberimiz sohbetlerinde, hadislerinde hep temizlikten bahseder.

“Güzel esvaplar giyin, güzel kokular sürün” mealinde uyarı ve tavsiyelerde bulunur. Gerek camilerde ve gerekse yaşamımızda edep kelimesi önde gelir.

Namaza duran “Allahuekber” diyen Allah’la konuşuyor demektir.

Yüce yaradanın karşısında da kılığımıza, kıyafetimize dikkat etmemiz gerekmez mi? Hocaların vaazlarında siyasi söylemleri bırakıp da birazcık da olsa yukarıdaki yazdıklarımdan cemaati kırmadan anlatmaları gerekmez mi…? Anlatmış olsalardı bunları yazmakta bize düşmezdi…

Camide dua deyince yaşanmış bir olayı da burada yazmaktan kendimi alıkoyamadım. Namazda bir zenginle bir fakir yan yana düşerler, namaz bittikten sonra dua faslında zengin olan “Allah’ım beni doğru yoldan ayırma, dinimi imanımı güçlendir” fakir olansa “Allah’ım başımı sokacak bir ev ver, rızkımı artır…” der.

Dualar bittikten sonra, zengin olan fakir olana “Ne biçim dua okuyorsun? Allah’tan habire para pul istedin” diye söylenir.

Fakir vatandaş ise cevaben “Ağam herkes kendinde olmayanı ister. Bende senin duanı duydum, sen sende olmayanı istiyordun,” der.

Zengin olan bu cevap karşısında, fakirin sırtını sıvazlar ve gülerek yoluna devam eder. Aslında her iki mümininde yapmış oldukları dua doğru olmakla birlikte, birazda eksiği vardır.

“Allah’ım beni doğru yoldan ayırma” yakarışındaki noksanlık bana göre “Allah’ım doğru yoldan yardım et de ayrılmayayım” şeklinde olması daha uygundur.

Allah neden doğru yoldan ayırsın ki, kulun doğru olması, dürüst olması Allah’ın buyruklarındandır.

Dua ederken yanılgıya düşülürse söylenecek söz “Ya rabbim makbul olmayan dua yaparsam affet, Hazreti Peygamberimizin yapmış olduğu duaları bize de nasip et…”

Eh bizde camiye neden gidilirden girdik, dualardan çıktık. Hatamız varsa af fola, dualarımızın kabul olması dileklerimle…

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