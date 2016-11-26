Caminin altında kütüphane kuruldu

SAKARYA’nın Ferizli İlçesi’nde Kuzca Mahallesi Muhtarı Fethi Tokaç’ın girişimi, kurumların ve vatandaşların yardımıyla caminin altında yaklaşık bin kitabın bulunduğu kütüphane kuruldu.

Kuzca Mahallesi Muhtarı Fethi Tokaç mahalle camisinin altındaki boş alanı kütüphane yapmaya karar verdi. Fethi Tokaç kuracakları kütüphaneye kitap bağışı yapılması çağrısında bulundu. Kurumların ve vatandaşların yardımı ile yaklaşık bin kitap toplandı. Caminin altında kütüphane, çay ocağı ve sohbet odası oluşturuldu.

Kütüphanenin açılışına Ferizli Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ferizli Belediye Başkan Vekili Naci Kıral, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, “Caminin altına bir kütüphane düşündüğü için muhtarı tebrik ediyorum. Kitap en önemli ve en değerli ihtiyaçtır. Kuzca halkına hayırlı olsun” dedi.

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