Çam: Yenilen pehlivan güreşe doymazmış

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Başbakan Binali Yıldırım’ın FETÖ terör örgütü konusunda CHP’yi hedef alan sözlerine cevap verdi. Kendisi de İzmir milletvekili olan Yıldırım’ın ‘2014 yerel seçimlerinde İzmir’de FETÖ’cülerin CHP ile sandıkta birlikte çalıştığı, CHP’ye destek verdiği’ şeklindeki açıklamasını eleştiren Çam, “Aslında bu sözlere verilecek cevap; Yenilen pehlivan güreşe doymaz sözüdür. 3 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 referandum ve bir cumhurbaşkanlığı seçiminde FETÖ ile ortak liste yapan 14 yıldır iktidardaki AKP’dir, Recep Tayyip Erdooğan’dır, Binali Yıldırım’dır.

Milletvekili listesini, belediye başkanı listesini, bürokrat listesini birlikte oturup yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti devletine, laik, demokratik cumhuriyete kumpası birlikte kurdular! Başbakanın başına taş mı düştü de 2014 yerel seçimlerinde ablalar, ağabeyler aleyhimde çalıştı diyor. Bu yenilen pehlivan misalidir” dedi.

“AHLAK SAHİBİYSENİZ MİT’İN BYLOCK RAPORLARINI AÇIKLARSINIZ”

Başbakan Yıldırım’ın ‘bakan ve milletvekillerimiz arasında Bylock kullanıcısı yok’ sözleriyle FETÖ’nün siyasi ayağını temizleyemeyeceğini belirten CHP’li Çam, iktidarı samimiyete çağırdı. FETÖ’nün AK Parti’nin 14 yıllık iktidarı döneminde devletin bütün kademelerine özel olarak yerleştirildiğini savunan Çam, “15 Temmuzdan itibaren tutuklanan, gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen, açığa alınanlar için üç kriter öne sürdüler. Bir MİT raporu, iki bylock, üç Bank Aysa hesapları. Şimdi buradan soruyorum samimiyseniz ve ahlak sahibiyseniz bütün MİT raporlarını, bylock sistemini çözdüğünü iddia eden MİT’in elindeki 50-60 belki de 100 bine varan bylock kullanıcılarının tümünün isimlerini kamuoyuna paylaşırsınız. Bylock listesi açıklansın, hangi bakanın, milletvekilinin, partilinin, belediye başkanının kullanıp kullanmadığı ortaya çıkacaktırö diye konuştu.

“BAŞBAKAN ‘PALAZLANMAYI’ ANLAYAMAMIŞ”

Başbakan Yıldırım’ın ‘FETÖ bizim zamanımızda palazlanmadı’ açıklamalarını da sert dille eleştiren Çam, Başbakan’ın partisinin eski bakanının itiraflarından, bu konuda tarafların açıklamalarından haberi olmadığını belirtti. Eski İçişleri Bakanı’nın ’81 ilin emniyet müdürünün 74’ünün FETÖ’cü olduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatan Çam, şunları söyledi:

“Eski bakanın açıklamalarına göre palazlanma gayet ortada. FETÖ terör örgütü başı da bir Amerikan gazetesine verdiği söyleşide ‘biz ne istediysek onlar verdi, onlar ne istediyse biz verdik, ne yaptıysak birlikte yaptık’ açıklamasını yaptı. Hatta Cumhurbaşkanı bile ‘hata yaptık’ diyerek verdikleri tavizleri itiraf etmiş oldu.ö

‘SİZİN HER DÖNEM CUMHURİYET İLE DERDİNİZ OLDU’

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım anmalarının güvenlik nedeniyle başta Ankara olmak üzere yurt genelinde kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Çam, Başbakan Yıldırım’ın ‘Bizim cumhuriyet sevgimizi siz mi sorgulayacaksınız, bunu ölçecek kalibrede misiniz’ sözlerinin tam bir ironi olduğunu aktardı. Çam, “Her dönem laik, demokratik cumhuriyet ile derdiniz ve probleminiz oldu ve bunu da açıkça milletvekilleriniz, parti yöneticileriniz çeşitli ortamlarda dile getirdiler. Daha yakın zamanda bir milletvekiliniz ‘90 yıllık cumhuriyet 600 yıllık Osmanlı’da reklam arasıdır. 2023 yılında vizyondan kaldırdığınız Osmanlı’yı tekrar vizyona sokacağız’ sözlerini sarf etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ‘iki ayyaş’ ifadesini kullandı. Bunları unutmadık, unutmayacağız daö dedi.

“VATANDAŞIN KORKUSUNU GÖRDÜM, AÇIKÇA TEHDİT EDİLİYORUZ”

Yıldırım’ın CHP’yi mağdur edebiyatı yapmakla suçlaması ve FETÖ’cülerin CHP’yi kullandığı yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Çam, “Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ’cülerin değil yargısız infaz edilen, haksızlığa uğrayan tüm mağdurların ve mazlumların yanındadır. Nasıl 15 Temmuzda darbeye karşı çıktıysak darbeyi gerekçe göstererek haksızlık edilen insanların ve adalet arayan insanların da yanında olacağızö diye konuştu. Çeşitli bölgelerde ve İzmir’de yaptığı ziyaretlerde vatandaşın gözündeki korkuya tanık olduğunu anlatan Çam, “Cumhurbaşkanı ve başbakan çeşitli açıklamalarında vatandaşı açıkça tehdit etmekte, şantaj yapmaktadır. Bir ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı vatandaşı tehdit etmez, edemez. Bu tip davranış, bu söylem hukuk devletinde kabul edilemez. FETÖ konusunda kurunun yanında yaşın da yandığına, iftiralarla tutuklanan, görevden alınanlara tanıklık eden vatandaşın iktidarın ‘inlerine ineceğiz’ gibi sözlerinden dolayı gözündeki korkuyu gördümö ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE İÇ SAVAŞA DAVETİYE ÇIKARTIYORLAR”

Başbakan’ın konuşmasında yargıyı FETÖ yargılamaları konusunda uyarmasının ise ‘ayar vermek’ olarak nitelendiren CHP’li Çam, “Başbakan örtülü bir şekilde aba altından sopa göstermektedir. Yargının bağımsız ve adaletli davranması gerekir. Cumhurbaşkanının, başbakanın temkinleriyle değil hukukun üstünlüğü, insan hakları sözleşmesini ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin altına imza atmış olduğu uluslararası sözleşmeleri göz önünde tutmalı ve buna göre davranmalıdır. Cumhurbaşkanı ve başbakan da yargıya müdahale etmekten vazgeçmelidirö dedi. Doğu ve güneydoğu’da AKP yöneticilerinin silahlandırılacağı yönündeki açıklamalara da sert tepki gösteren Çam, “Devletin resmi güvenlik görevlilerinin dışında AKP güvenlik görevlisini yaratmak kabul edilemez. 14 yılda güvenlik görevlileri yeteri kadar AKP’lileştirilmiştir. Bir de sivilleri silahlandırmak Türkiye’de bir iç savaşa davetiye çıkarmaktırö diye açıklamada bulundu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...