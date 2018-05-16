Dajana Hacısüleymanoğlu ‘Hayal gücü eğitimle gerçekleşmez’

Dajana Hacısüleymanoğlu, “HAM” adını verdiği kişisel resim sergisiyle, Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezinde sanatseverleri ağırladı. Ressam Hacısüleymanoğlu, insanın bastırılmış duygularını cam kırıklarıyla anlatmaya çalıştığını söyledi.

Çağdaş Sanatlar Merkezi Abidin Dino Sergi Salonu’nda 7 Mayıs’ta açılışı gerçekleştirilen Dajana Hacısüleymanoğlu’nun “HAM” adını verdiği kişisel resim sergisi, soyut çalışmaları sanatseverlere sundu.

Yağlı boya ile yaptığı eserlerinin üzerine cam kırıklarını yerleştirerek, insan duygularını anlatmaya çalıştığını dile getiren ressam Dajana Hacısüleymanoğlu, tablolarında bastırılmış insan duygularını yansıtmayı amaçladığını belirtti.

Bastırılmış insan duygularını, üzerine cam kırıkları yerleştirdiği ve birbirinden farklı renk tonlarıyla oluşturduğu tablolarında yansıtmaya çalıştığını ifade eden Ressam Hacsüleymanoğlu, eserlerini oluştururken göz temasıyla yola çıktığını dile getirdi. İnsanın bastırılmış duygularını cam kırıklarıyla anlatmaya çalıştığını söyledi.

Göz temasının öne çıktığı, cam kırıkları ve birbirinden farklı renk tonlarından oluşan yaklaşık 20 eserlerin yer aldığı sergi, 14 Mayıs’a kadar sanatseverleri ağırladı.

Hacettepe Üniversitesi’nde resim üzerine yüksek lisans eğitimine devam eden Dajana Hacısüleymanoğlu ile bir araya gelerek, üçüncüsünü düzenlediği kişisel resim sergisi üzerine sohbet ettik.

İletişiminde en saf yan, gözler

Hacısüleymanoğlu, çeşitli konularda yaşanan toplum baskısının insanı kısıtladığını, bu nedenle eserlerini oluştururken gözlerden yola çıkarak, insanın kendisini kısıtlayan duygularının dışavurumunu tablolarına yansıtmaya çalıştığını ifade etti.

“HAM” adını verdiği sergide göz temasından yola çıktığını dile getiren Hacısüleymanoğlu, “Eserlerimi oluştururken öncelikle, gözlerle bir başkalaşım yaratmak istedim. Çünkü insanların birbiriyle olan iletişiminde en saf yan, gözler” ifadelerini kullandı.

Bastırılmış duyguları cam kırıkları temsil ediyor

Sanatçı Hacısüleymanoğlu tablolarına yerleştirdiği cam kırıklarının nedenini ise, “Bir duygu her zaman en saf ve temiz haliyle karşımıza çıkmaz. Bastırdığımız duygular, arzular ya da insan ilişkilerimizde karşı tarafın duymasını istemediğimiz düşünceler içerisinde oluruz. İşte, ben de tüm bunları cam kırıklarını kullanarak anlatmak istedim” şeklinde açıkladı.

Hacısüleymanoğlu, insanın bastırılmış duygu ve düşüncelerini eserlerine, farklı biçimlerle oluşturduğu cam kırıklarıyla yansıttığını, camları tablolara yerleştirirken de, o an kendisinde oluşan duygulardan yola çıktığını söyledi.

Tablolarında kullandığı birbirinden farklı tonlardaki renklerin de, o anki duygularının yansıması olduğundan söz eden Hacısüleymanoğlu, “O gün mutsuzsam veya keyfim yerinde değilse tablolara koyu tonlar yansıdı. Benzer şekilde mutlu olduğum anlar ise, açık tonlara yansıdı” dedi.

Şaşırtıcı eserleri hayal gücü ortaya çıkarır

Küçük yaşlarda resimle ilgilenmeye başlayan Hacısüleymanoğlu, resim eğitimine ise ilerleyen yıllarda başladığını ifade ederek, resmin hem yetenek hem de eğitimle geliştirilebileceğinden söz etti.

Hayal gücü olmadan yetenek ve eğitimin yeterli olamayacağını vurgulayan Hacısüleymanoğlu, izleyiciyi şaşırtıcı resimlerin hayal gücüyle oluşabileceğini söyledi.

“Hayal gücü eğitimle gerçekleşmez” diyen Hacısüleymanoğlu, “Kişinin resim tekniği çok iyidir, ancak hayal gücü sınırlıysa yaratıcı ya da şaşırtıcı eserlerin ortaya çıkması mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.

Resmi, “Anlatamadığım duyguların dışavurumu” diyerek tanımlayan Hacısüleymanoğlu, hissedip dile getiremediği, hayatta anlatamadığı her şeyin resim olduğunu belirtti.

Sokak sanatı oldukça ileride

Avrupa ve Türkiye’deki sanatı karşılaştıran Hacısüleymanoğlu, özellikle sokak sanatının Türkiye’de son yıllarda hızla gelişmeye başladığını dile getirdi. Hacısüleymanoğlu “Türkiye, sokak sanatında oldukça güzel eserler ortaya koymaya başladı. Tabii, Avrupa’da Sokak sanatı oldukça ileride. Her adım da, her sokakta bir resimle karşılaşmak mümkün. Türkiye’de de sanatın her alanının aynı şekilde ilerleyeceğini umuyorum” diye konuştu.