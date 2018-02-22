Camın insana sabır kattığını düşünen Vitray sanatçısı Halis Özdemir çocukluğundan beri uğraştığı cam sanatı vitrayı herkesin denemesini istiyor.

Halis Özdemir çocukluğunda bir atölyenin penceresinden görerek hayran olduğu vitray sanatının tarihi sürecini ve kendisine neler kattığından bahseden Özdemir söyleşimize Vitray ile nasıl tanıştığını anlatarak başladı.

Ben çocukluğumda yine bu bölgede Seyranbağları’nda gecekondu bir evde büyüdüm. İlkokulda okurken gelir seviyemiz az olduğu için hafta sonları ya da yaz tatillerinde ayakkabı boyacılığı yapardım.

Biraz aşağı da Büklüm sokakta bir kahvehane vardı. Yanında da bir tane vitray atölyesi vardı. Atölyenin camları çok renkli ve güzeldi. O atölyede dört kişi çalışıyordu ben de boş zamanlarımda pencereden içeriyi seyrediyordum. Orası da Şekip Hocanın vitray atölyesiydi ve beni hep kovardı.

O tarihlerde Ankara’da bir tane atölye vardı. O yaşlarda o atölyenin vitray atölyesi olduğunu bilmiyordum. Ortaokul yıllarımızda iş teknik dersimiz vardı orada vitray çalışması yaptırdılar. Vitrayın ne olduğunu orada öğrendim. Daha sonra takip ettim araştırdım ve hiç bir yerde kursunu bulamadım.

Hasan Hocamız vardı onun çalışmasında camları birleştirmeyi öğrendim. Bir süre evde çalıştım en sonunda evden kovuldum ve atölyemi açtım. Yaklaşık 10 yıldır tiffany vitray sanatıyla uğraşıyorum.

Yıllar önce boyama vitray yapıyordum. Tiffany vitray ile de şu şekilde tanıştım. Gazi Üniversitesinde Hasan Hocamız var onun ortak projesinde yer almıştım. Vitray ile orada tanıştım daha sonra tekniği geliştirdim” dedi.

BİRÇOK VİTRAY TEKNİĞİ VAR

Halis Özdemir birçok vitray tekniği olduğunu dile getirerek bu sanatın genelde nerelerde kullanıldığını anlattı. Ayrıca vitray tekniklerinin bölgelere göre değişiklik gösterebileceğini dile getirdi.

Tiffany vitray’ı anlatan Özdemir, “1800’li yıllarda Amerikalı sanatçı Louis Camfort Tiffany tarafından geliştirilen cam süsleme sanatıdır. Bu teknikte kurşunlu vitray ile daha önce bu vitrayın atası dediğimiz Avrupa’da yaygın olan kurşunlu vitray vardı.

Kurşun olukların içine cam yerleştirilip sıkıştırılarak yapılan teknikti o dönemin kilise camlarında sadece bu teknik vardır. Amerikalı sanatçı Louis Camfort Tiffany bulmuş olduğu teknikte oluklu kurşun kullanılmıyor. Kesilen camın etrafına bakır folyo sarılıp lehimle beraber ısıtılarak camın üzerine yapılan vitray tekniğine de tiffany tekniği deniyor” dedi.

Özdemir; “Bu tekniğin kurşunlu vitraydan farkı 3 boyutlu çalışmaların da yapılmasıdır. Lehimle birleştirilen yerler daha küçük ve narin gösteriliyor. Bu anlamda dünya çapında genelde tiffany tekniği çok yaygın. Kurşunlu vitray günümüzde sadece restorasyon amaçlı kullanılıyor.

Kurşunlu vitrayın sanatçısı pek kalmadı bunun da sebebi bu tekniğin daha az estetik olması ve işçiliğinin de zor olması. Tiffany tekniği vitrayda çalışma alanını genişlettiği için ve daha estetik durduğu için tercih ediliyor”

ANADOLU’DAKİ EN ESKİ VİTRAYLAR KONYA’DA

Halis Özdemir, “Genelde bizim vitray camlarımız hazır olarak gelir. Anadolu’da bulunan en eski vitraylar Konya Kubadabad Sarayı’ndan çıkan vitraylardır. Bu vitraylar 900 yıllık. Burada yapmış olduğum çalışma için 900 yıllık bir garanti veriyorum” ifadelerinde bulunarak sözlerine devam etti.

“Bu sanatın Anadolu da bilinen 900 yıllık bir geçmişi var. Avrupa’da kiliselerin camlarında ve süslemelerinde kullanılan kurşunlu vitrayların geçmişi 600-700’lü yıllara kadar gidiyor. Bu dönemde tabii camın kesilme tekniğine bakıldığında şu an ki dönemde çok aşama kaydedilmiş. O dönemde mesela hazır kurşunlar yokmuş.

Camları birleştirip olukların içine, camların arasına kurşunlar dökülerek yapılıyormuş. Daha sonraki dönemlerde hazır oluklu kurşun yapılmış onların arasına cam sıkıştırılmış. Bu sanatta medeniyetlerin kendine has teknikleri var. Mesela bizim Anadolu da kullanılan vitray da alçı ile yapılıyor. Bunun adına revzeli mevkuş deniyor.”

VİTRAYA BÜYÜK CAMİLERDE RASTLAYABİLİRİZ

Vitray ustası Özdemir İran’da yapılan vitrayda beşgen biçiminde ahşap vitraylar var diyerek devam etti. “Bizim revzen vitraylarımızda alçı el ile oyularak desen çıkartılıyor. Çıkan o boşluklara da camlar tekrar alçı ile birleştirilerek yapılıyor. Genelde bizim vitray konusunda farkımız şu; Avrupa vitrayı hep ibadethanelerde kullanmış. Bizde saraylarda, konaklarda büyük devlet yapılarında kullanılmış. Geleneksel Anadolu vitrayı şuanda biraz camilerimizin içinde kalmış. Devletin kurumlarında ve günlük hayatta pek kullanılmıyor. Bu sanatın ustası az olduğu için Türkiye de genelde büyük camiiler de kullanılmış” dedi.

Halis Özdemir Usta yetiştirmek konusunda bizim geleneksek Anadolu vitrayı biraz daha yol almış durumda. Camilerimizde pazar bulduğu için insanlar bu sanatı iş olarak yapabiliyorlar diyerek hayatımızın her alanın da olduğu gibi vitray sanatında da teknolojinin olumlu ve olumsuz etkilerini şu şekilde dile getirdi;

“ Vitray sanatında eskisi gibi bıçaklarla alçıyı oyarak değil de köpükleri keserek alçının içine dökmüşler işçilik çok ucuzlamış diyebiliriz. Tiffany tekniği vitrayda öyle bir durum yok teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bu teknik teknolojiye uyarlanamadı uyarlamaması da iyi bence bu sanat kaybolmuyor. Bu sanatı sevenler ustaları yaşatıyor. Birde teknik olarak boyama tekniği diye bir teknik var. Onlar kolay yapılıyor. Çok ucuz ama onların tamiri yok ömrü çok kısa oluyor.”

USTA YETİŞTİRMEK İÇİN ÇABALIYORUZ

Özdemir, “Pahalı ve zahmeti çok bir sanat olduğu için fazla usta yetiştiremeyen vitray sanatının gelişmesi için çabalıyoruz. Bu sanatın Ankara’da profesyonel olarak 6 ustası ancak vardır. Belki de bu yüzden sanatın devam etmesi için öğrenci yetiştiriyoruz. Bu öğrenciler üniversitelerden ve ayrıca özel olarak çalıştırdığımız öğrenciler de var.

Birçoğu zor ve masraflı bir sanat olduğu için sadece hobi olarak bu işi yapıyor. Bu sanattan maddi kazanç sağlamak çok zor. Sanatseverler genelde model, renk beğenir ve bize göre iş ortaya çıkar. Çoğu zaman sipariş üzerine çalışmıyoruz bizim elimizden ne çıkarsa onu veriyoruz” dedi.

Özdemir, “İnsanlar vitrayın estetiğini beğeniyor ama pahalı bir sanat olduğu için pek alıp da evlerine koyamıyorlar. Bu sanatın pahalı olmasının sebebi kullanılan malzemelerin neredeyse tamamına yakını ithal malzemeden yapılıyor olması.

Genelde uzak doğudan gelen malzemeler kullanılıyor. Bu sanat işçilik açısından da çok pahalı. Zor bir iş çünkü bir cam parçası şekil alana kadar en az 15 kez elden geçiyor. Desen çizildikten sonra desendeki her parça kalıp haline getiriliyor. Sonra o kağıt kalıp camın üstüne çizilip elmasla kesiliyor. Makinaya gidip kenarları düzeltiliyor, sonra bakırlanıp tekrar düzeltiliyor, son olarak da lehim suyu ile bakırları ıslatıp camları bir araya getirip yapıştırıyoruz ve tekrar düzenliyoruz.

Bu işlem işin durumuna göre yaklaşık bir, iki ay sürüyor. Maliyetli bir iş olduğu için daha basit, küçük parçalar üretip insanlara sunuyoruz. Aslında şu aralar sanatımızda, piyasanın ihtiyacı olan küçük parçaları üreterek insanların beğenisine sunuyoruz. Bu şekilde insanlar vitrayın ne olmuş olduğunu tanıyorlar. Teraryum vitray da işin içine girdiğinde şunu gördüm ki aslında insanlar kendi hayalini kendi dünyasını bu camların içine yapabiliyorlar. Buda farklı bir kültür doğurdu daha sonra öğrendim ki halk eğitim merkezlerinde bunların kursları veriliyormuş”.

Vitray sanatının çocukluğundan bugüne kadar severek yaptığı bir iş olduğunu söyleyen Halis Özdemir camı herkesin denemesini istiyor. “Camın her hali güzel insanların camı denemesini isterim çünkü cam insanlara sabır kazandırır ben bu sanatla sabretmeyi öğrendim çünkü bin parçalık bir eser yapıyorsunuz ve onun her parçası elinizden geçiyor” dedi.

Özdemir sonsöz olarak şunları dile getirdi; “ Cam çok kıskanç bir malzemedir. Dikkatinizi başka bir yere yönelttiğiniz anda sizi keserek ikaz eder. Belki de camın kıskançlığı benim ilgimi çekiyor. İş sonuna gelene kadar ne olacağı ortaya çıkmıyor ve iş bittiğinde şöyle dönüp baktığınızda bütün yorgunluğunuz geride kalıyor.”