Cam Etimesgut’ta hayat buluyor

etiSEM Cam Atölyesi’nde parçalanma, ısıtılma, birleştirme, fırınlama gibi birçok işlemin ardından hünerli ellerde cam yeniden hayat buluyor.

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi(etiSEM) bünyesinde Satuk Buğrahan Türk İslam Sanatları Merkezi’nde Cam Atölyesi kuruldu. Atölyede 24 kursiyere eğitmen Gülten Gönen tarafından camdan takı ve boncuk yapma teknikleri ile cam füzyon eğitimi veriliyor. Kursiyerler kalıp camları eriterek ya da fırınlama yöntemiyle işlemden geçirerek cama yeniden şekil veriyorlar. Büyük emek ve sabır isteyen işlemlerin ardından, ortaya camdan yapılmış, rengarenk boncuklar, takılar, aksesuarlar çıkıyor.

MODERN ATÖLYE KURULDU

Cam işleme eğitmeni Gülten Gönen, Etimesgut Belediyesi tarafından kurulan cam atölyesinin, Ankara’nın en modern cam işleme atölyelerinin başında geldiğini belirterek, “Cam işleme alanında yüksek fiyatlarla özel kurslar var. Ancak Etimesgut Belediyesi bu kursları ücretsiz veriyor. Şu anda 24 kursiyerimiz var. 60 kursiyerimiz de sırada bekliyor. Bu kursiyerlerimizi mezun ettikten sonra sırayla diğer kursiyerlerimize de cam sanatının inceliklerini öğreteceğiz” dedi.

MECLİS ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısında, cam atölyesiyle ilgili bilgi verdi. Demirel, “etiSEM kapsamında cam atölyesi kurduk. Kursiyerlerimiz çok heyecanlı, çok istekli. Yalnız cam değil; 10 etiSEM birimimizde 140 farklı branşta mesleki ve beceri kursları açtık. Bu yıl 5.500 kursiyerimiz bu kurslara katılıyor. Meclis üyelerimizin etiSEM kurslarımızı ziyaret ederek kursiyerlerimizin çabalarını görmelerini isterim” dedi.

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