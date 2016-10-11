Çalışma Bakanı’ndan taşeron yanıtı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan alt işveren işçilerin kamu hizmetine alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan alt işveren işçilerin kamu hizmetine alınmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” dedi.

Çalışma Bakanı, sözleşmeli ve geçici personelin reel ücretlerinin artışına yönelik spesifik bir çalışma bulunmadığını söyledi.

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