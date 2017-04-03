Çalışkanlarspor sahaya çıkamadı

Bir zamanlar Ankara’nın ve Gençlerbirliği spor ’un gözbebeği olan ÇSK (Çalışkanlar spor) U 19 2 futbol takımı, 3-0 hükmen yenik sayıldı.

01 Nisan Cumartesi günü Hasköy spor U 19 futbol takımıyla ile yapacağı maça sporcularının yeterli kadrosu olmamasısın üzerine Hasköy spor, karşısına çıkamayınca hakem tarafından “Hasköy spor ‘un 3-0 hükmen galip sayılmasına karar” verdi.

2 U 19 Ligi 4 Grup’ta gençlerden oluşan alt yapısıyla start alan Hasköy spor, yöneticisi Erdal Daysalılar, takımının 3-0 hükmen galibiyete sevinmedi.

Uzun yıllardan beri ÇSK Spor ’un yöneticiliğini yapmış ve daha sonra Hasköyspor’un yöneticiliği görevini sürdüren Daysalılar oynanmamış olan maç hakkında şunları söyledi:

“Rakip takımda yıllarca görev yaptım. Şimdilerde de rakip olduk. Daha sonra takımıma karşı 3-0 hükmen galip gelmek de varmış, kaderimizde” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...