Çalışan Gazeteci bayramı mı?

Günümüzde gazetecilik ne yazık ki çok zor şartlar altında hatta cezaevlerinde gerçekleştiriliyor.Gazeteciler Türkiye’de mesleklerinin en zor dönemlerden birini yaşıyorlar.

İşsiz kalan gazeteciler, cezaevlerinde yatan gazeteciler, sansüre karşı işini yapmaya çalışan gazeteciler, toplu sözleşmeyi bırakın 212 sayılı yasaya dahi tabi olmadan iş kanunu ile çalıştırılan binlerce gazeteci var.

Her yıl 4 binden fazla mezun veren İletişim Fakülteleri artık işsiz yetiştiren birer eğitim kurumuna dönüştü.

Medya patronları siyasi iktidarın baskısı altında gazetecilik mesleğini gazetecilere yaptırmamaya başladılar. Basın Toplantısı Gazeteciliği bile dejenere edildi ve sadece yandaş medyaya açık ve önceden belirlenen sorularla bir tiyatroya dönüştü.

Basın meslek kuruluşları ve basın sendikaları da ne yazık ki sessiz ve suskun kalıyorlar.

Bugünkü iktidar “Cezaevindeki gazeteciler için gazeteci değiller” diyor. Yargı tutuksuz değil tutuklu yargılama yolunu seçiyor.

Gazetecileri yargılayan hakimler dava devam ederken davanın gidişatından memnun kalmayan iktidar tarafından anında görevden alınıyor.

Özetleyecek olursak medya iktidar ve yargı baskısı altında ne 10 Ocak çalışan Gazeteciler gününü kutlayabilir ne de Türkiye’de basın özgürlüğünü savunabilir.

Unutulmasın ki medya halkın anayasal haber alma hakkı çerçevesinde yasaların çizdiği çerçevede görev yapmaktadır. Kısaca 2001 krizinde binlerce gazetecinin işten çıkarılmasıyla ‘Çalışan Gazeteciler Günü’, ‘İşsiz Gazeteciler Günü’ oldu. Dünyada en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülkemizde 10 Ocak’ı bayram olarak değil de ‘Tutuklu Gazeteciler Günü’ olarak anmak herhalde yanlış olmaz