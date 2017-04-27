Okula gitmesi gereken çocuklarımızın birçoğu kayıt dışı bir şekilde iş hayatında çalışmak zorunda kalıyorlar. Ajans press’in verilerine göre çocuk işçi sayısı her geçen gün artış gösteriyor.

Türkiye’nin yıllardır kanayan yarası haline gelen çocuk işçi sorunu yıllar geçmesine rağmen hala ciddiyetini koruyor. Sayının artmasının sebepleri arasında Suriye’de yaşanan iç savaş ve hayatımızın her alanında karşımıza çıkan göçmen sorunu da büyük etkide bulunuyor. Ülkemizde eğitim-öğretim hayatında olması gereken yaklaşık 2 milyon çocuk, iş hayatında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl çalışma hayatında 56 çocuk yaşamını yitirdi.

Türkiye’de çocuk işçilerin sayısına ilişkin güncel veriler 15-17 yaş aralığını kapsıyor. İstatistiklere göre 15 yaş altı ve tarımsal alanlarda özellikle mevsimlik işçi olarak çalışan çocuklara ilişkin veriler bulunmuyor. Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press’in araştırmasına göre, 15-17 yaş aralığında kayıt altına alınan çocuk işçilerin sayısı 2012 yılından itibaren düzenli olarak artmaya devam etti. 2012 yılında 601 bin olan çocuk işçi sayısı 2016 yılına geldiğinde 708 bin olarak belirlendi. Ajans Press’in TÜİK’ten derlediği verilere göre çocuk işçilerin yüzde 78’i kayıt dışı çalışıyor.2016 yılı içerisinde çalışan çocuk işçilerin sayısı 708 bin iken bu çocukların yaklaşık 150 bini sigortalı olarak çalıştırıldı. Yani çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı oldu. Öte yandan yapılan medya araştırmasında geçtiğimiz yılbaşından beri iş kazalarıyla ilgili basına 8 bin 45 haber yansırken, çocuk işçiler hakkında bin 291 haberin çıktığı tespit edildi.

Sosyal Medyanın Gündeminde

Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle ülkemize göç etmek zorunda kalan göçmen çocukların sayısı ise gün geçtikçe artıyor. 30 Mart 2017 tarihinde yayınlanan resmi rakamlara göre Türkiye’de geçici koruma altında 2 milyon 969 bin 696 Suriyeli çocuk bulunuyor. Bu çocukların yarısından fazla ise eğitim olanaklarından yararlanamadığı için kayıt dışı sektörlerde çalışmakta. Ajans Press Group bünyesinde sosyal medya hizmeti vere ITS Medya çocuk işçilerle ilgili sosyal medyanın nabzını tuttu. Yapılan araştırmada yılbaşından beri çocuk işçilerle ilgili 6 bin 186 haberin sosyal medyada yer aldığı saptandı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...