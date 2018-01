Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay, ligde 17 final maçlarının olduğunu belirterek, “Takımıma yürekten inanıyorum. Tek düşüncem Trabzonspor’u iyi yere getirmek. Bunun gerçekleşmemesi için de hiçbir neden yok” dedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 18’inci haftasında Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası’nda Atiker Konyaspor karşısında ilk maça ideal bir kadroyla çıkamadıklarını belirterek, “Diğer arkadaşlarıma da güveniyordum. Hem o arkadaşlar içinde bir şans oldu. Özellikle deplasmanda girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendirmemiz gerekiyordu. Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getirmiş, sıradan olmayan bir takımla karşılaştık. İşimizin kolay olmadığını biliyorduk. Hiçbir zaman ilk maçta çıkardığım kadrodan dolayı pişman değilim. Ben tüm arkadaşlarıma güveniyorum inanıyorum ama burada gol yemememiz gerekiyordu. Golü telafi edecek oyunu oynadık. İkinci yarı çok iyi maç oynadık. Belki de en çok pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesi. Böyle şansızlıklar yaşanıyor” dedi.

“TRANSFER YAPABİLİRSEK YAPACAĞIZ”

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, devre arası transferinin çok zor olduğunu vurgulayarak, “Yine de başkan yönetim elinden gayreti gösteriyor. Yapabilirsek transfer yapacağız, yapamazsak bu takımla gideceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok” diye konuştu.

“17 FİNAL MAÇIMIZ VAR”

17 final maçı oynayacaklarını anlatan Çalımbay, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Ligde 17 final maçımız var. Takımıma yürekten inanıyorum. Ben burada ne bir sözleşme ne de başka bir şey peşindeyim. Tek düşüncem Trabzonspor’u iyi çok iyi yere getirmek, gelmemesi için bir neden yok. Bütün takımların puanları birbirine yakın. Böyle olumsuz hava estireceğimize takıma oyunculara, destek verelim. Baktığımız zaman kupa her türlü sonuca açıktır. Her takım, her takımı yenebilir. Biz de iki kulvarda gitmek isterdik. Bunlar geride kaldı, geriye gelmiyor. Artık insanları eleştirmek yerine tam destek zamanıdır. Taraftarlarımızdan bunu bekliyorum. Bunu yapacaklarına inanıyorum.”

“ELEŞTİRİLERE SAYGI DUYUYORUZ”

Çalımbay, yapılan eleştirileri saygı duyduklarını ifade ederek, bu konuda şunları söyledi: “Tabi herkes eleştirecek, bunlara saygı duyuyoruz ama herkesin de bize saygı duyması gerekiyor. Biz adaletli davranıyoruz. Kimi daha iyi, formda görüyorsak o arkadaşlar oynuyor. Takımımdan memnunum. Çok güzel yerlere bu arkadaşların sayesinde geldik.

Yolumuza bu arkadaşlarla devam edeceğiz.”

“İYİ BİR OYUNCU ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Sözleşme imzalaması beklenen Çek sol bek Filip Novak’ı da değerlendiren deneyimli teknik adam, açıklamalarına şöyle devam etti: “Novak izledik, sol bek, stoper oynuyor. Üçlü oynadıkları zaman en soldaki stoperi oynuyor. Takımı Damimarka’da lider. Oyun disiplini çok iyi kafa hakimiyeti iyi oyuncu. O gözle baktık gördük. İnşallah bugün hallolur. Hallolursa iyi bir oyuncu aldığımızı umuyorum. Keşke kampta katılabilseydi. Herkes uğraştı, mücadele etti. Maçtan sonra sabaha kadar uğraştılar. Maalesef devre arasında o sıkıntılar yaşanıyor. İyi bir oyuncu aldığımızı düşünüyorum.”

“TEK HEDEFİMİZ ATİKER KONYASPOR MAÇI”

Tek hedeflerinin Atiker Konyaspor maçı olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları dedi: “Bizim tek düşüncemiz Atiker Konyaspor maçı. Kolay kolay bir maça iki gün önceden gitmeyiz. İki gün önceden gidiyoruz. Maçın değerini, kıymetini her şeyini biliyoruz. Bir aksilik olmazsa tam kadro orada olacağız. Tek amacımız oradan galibiyetle ayrılmak, başka düşüncemiz yok. Tek düşüncemiz ligin sonunda Trabzonsporumuzu layık olduğu yere ulaştırmak. Fenerbahçe maçı çok önemli. Konya maçı bence daha önemli, kritik ve yüzde yüz kazanmamız gereken bir maç. Bütün oyuncularımın hepsi dört gözle bu maçı bekliyor. Herkes elinden gelen her şeyi yapacağına inanıyoruz. Bazen futbolda her şey olur. Elimizden geleni yapacağız. Bizim için yeniden başlıyor. 17 final maçı var. Tek isteğimiz olumlu destek.”

“YUSUF ÇOK İYİ OYNADI”

Atiker Konyaspor ile oynanan kupa maçındaki performansıyla eleştirilen Yusuf Yazıcı konusunda da açıklamalarda bulunan Çalımbay, “Yusuf’un üstüne fazla gitmeye gerek yok. Genç arkadaşımız. İkinci yarı pozisyonunu değiştirdik, çok iyi oynadı. Katı defansa karşı mücadele ettik. Bunlar olacak” ifadelerini kullandı.

“RODALLEGA BAŞKA ŞEYLERLE İLGİLENMESİ GERÇEK DEĞİL”

Çalımbay, bazı oyuncuların adının transferde geçmesiyle ilgili olarak ise “Burak, çok golcü bir oyuncu. Geçen sene de bu sene çok gol attı. Dolayısıyla tekliflerin gelmesi, bunu açıklaması da normal. Cenk de Beşiktaş’ın en iyi oyuncusuydu, ona da teklifler geldi ve gitti. Rodallega’nın sözleşmesinde de öyle yazılı bir madde varmış. Ona yapacak bir şey yok. Ama bunların hiçbirisi doğru değil. Ne Burak’ın gitmesi ne de Rodallega’nın başka şeylerle ilgilenmesi gerçek değil. Bunların hiçbiri yok. Herkes rahat olsun” diyerek açıklamalarını noktaladı.