Bartın’da çaldıkları bisikletle park halindeki bir otomobili soyan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Bayramoğlu Sitesi’nin bodrum katından dün gece saatlerinde bisiklet çalan D.T ve C.T daha sonra cadde üzerinde bulunan T.Y adlı kişiye ait otomobilin kapılarını açarak, torpido gözünde bulunan cüzdan ve flash bellek alıp kayıplara karıştı. Otomobil sahibi durumu polise bildirmesinin sonrasında polis ekipleri sitenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Zanlıların otomobilden yaptıkları hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızlık yaptıkları tespit edilen D.T ve C.T adlı şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.