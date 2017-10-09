Türk tenisindeki birçok ilkin altında imzası bulunan Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu’nun isimleri, altyapısında yetiştikleri Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü’ndeki merkez kortlara verildi.

Adanalı tenisseverlerin ve basının büyük ilgi gösterdiği açılış törenine milli tenisçiler Büyükakçay ve Soylu’nun yanı sıra Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ünlü sanatçı Hülya Avşar da katıldı.

Merkez kortların açılışının ardından Çağla Büyükakçay/Hülya Avşar ile İpek Soylu/Soner Çetin ekipleri gösteri maçında karşı karşıya geldi. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, bu anlamlı organizasyondan dolayı bir kutlama mesajı yayınladı.

Durmuş, ADTSK Başkanı Ali Refah Keskin’e gönderdiği kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başarılarıyla hem ülkemizin hem de Adana’nın gururu olan milli tenisçilerimiz Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu’nun adının verildiği bu tesislerde nice sporcuların yetişmesini diliyorum. Başta Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü’nün Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum.”