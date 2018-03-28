Okan Bayülgen sevgilisi Sevil Atasoy ile Nişantaşı’nda öğle yemeği yedi. Yemeğinin ardından aralarının bozuk olduğu Sibel Can ile ilgili sorulara cevap verdi.

Giyim tarzıyla da dikkat çeken Bayülgen gazetecilerin televizyon projesi olup olmadığı sorularını,Televizyonda yokuz ama mennunuz. Hayat sokakta” şeklinde yanıtladı.

Bayülgen kendisine, bir ödül töreninde kilolu haline gönderme yaptığı için arasının açıldığı Sibel Can’la barışıp barışmadığı sorulduğunda önce “Kim Sibel Hanım?” dedi, ardından da “Haa, yok” diyerek soruya cevap verdi.