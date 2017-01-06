Çağdaş sanatlar merkezi yeni döneme “ağıt” ile başladı

Çağdaş Sanatlar Merkezi, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının ardından ağıt niteliğinde “Stabat Mater” oratoryosuyla açıldı.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastının ardından bir süre kapalı kalan Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), yeni dönem etkinliklerine ağıt niteliğindeki ‘Stabat Mater’ oratoryosuyla başladı.

1736 yılında G. B. Pergolesi tarafından 12 bölüm halinde bestelenen oratoryodan bölümleri Funda Yazıksız (soprano), Ayşe Dağıstanlı Parlar (mezzo soprano) Dengin Ceyhan (piyano) seslendirdi.

Menfur saldırının ardından gerçekleştirilen ilk etkinlik olmasına karşın sanatseverler, “Stabat Mater” oratoryosuna büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik öncesinde kısa bir konuşma yapan Dengin Ceyhan, Türkiye’nin bir terör sarmalı ile yüz yüze olduğu bugünlerde sanatsal etkinlikleri kesintisiz olarak sürdürmenin ve teröre barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün dili olan sanatla yanıt vermenin önemli olduğunu söyledi. Ceyhan, “Terörün yaratmayı amaçladığı korku ve içe kapanma atmosferine karşın bizi yalnız bırakmayarak salonu dolduran sanatseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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