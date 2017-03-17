3.Çağdaş Sanat Fuarı’nda Şahmeran ve zeytin dalları

Bu yıl 3.sü düzenlenen ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarı’nda 20 ülkeden 600 sanatçının iki binin üzerinde eseri sergileniyor. Tüm hızıyla devam eden fuara Ankaralı sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü kapılarını Ankaralı sanatseverlere açan ve Ankara Ticaret Odası Kongre Sergi Sarayı’nda devam eden ARTANKARA 3.Çağdaş Sanat Fuarı’na ilgi geçtiğimiz yıllara nazaran daha da arttı. Birçok sanat dalının yer aldığı fuar, yarın 20.00’ye kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Sağlık, bereket, Şahmeran

Bir cam altı boyama sanatçısı olan Aynur Ocak Gündoğan eserlerini anlattı. Gündoğan, ‘’ Cam altı bizim unutulmaya yüz tutmuş geleneksek sanatlarımızdan bir tanesidir. Resimlerimde yer verdiğim Şahmeran figürü de İran’a ait değil Anadolu’ya özgü olan bir karakterdir eserlerimde ikisini bir arada buluşturdum.’’

İnsanların Şahmeran’ın hikâyesine inandığını söyleyen Gündoğan, ‘’ Şahmeran bazı yerlerde erkek olarak tasvir edilse de anlatılan hikâyelerden çıkarımlarımla birlikte ben onu kadın olarak tasvir ediyorum. Yılan olarak tasvir edilen Şahmeran, otların, çalıların arasında yaşadığı için bütün şifalı, bereketli bitkileri bildiğine inanılır. İnsanlar bu yüzden sağlık, bereket getireceğine inandığı Şahmeran’ı evlerinin duvarlarına asar’’ dedi.

Neden Şahmeran figürünü tercih ettiğini de anlatan Gündoğan, ‘’ Bizim evimizde de bir Şahmeran figürü vardı ve oldukça çirkindi. O resmi alıp kendime has güzelleştirmeye başladım. Biraz Osmanlı motifleri ekledim, biraz daha estetik hale getirdim ve ortaya bir Şahmeran çıkarttım’’ ifadelerinde bulundu. Aynur Ocak Gündoğan ayrıca yağlı boya çalışmaları yaptığını da sözlerine ekledi.

Gündoğan’ın 1,5 yaşındaki torunu Ata’da anneannesinin yolundan gidiyor. Henüz çok küçük olmasına rağmen torununun da resimlere oldukça ilgi duyduğunu söyleyen Gündoğan, ‘’Henüz çok küçük olmasına rağmen eline kağıt, kalem alıp bir şeyler çizmeye çalışıyor, onunda sanatın hangi dalı olursa olsun hayatın da bir parça olmasını isterim.’’ dedi.

Zeytin dalından kadınlar

Fuarda zeytin ağacı dallarını kullanarak yaptığı eserlerle yer alan sanatçı Mehmet Emin Erdoğdu da, ‘’Zeytin ağacı dallarıyla çalışıyorum, onlara şekil vererek bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Kullandığım dalları kesinlikle keserek almıyorum. Budama sırasında dalları topluyorum ve onların 3 yıl kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonrada şekil vermeye başlıyorum.’’

Sanatçı Erdoğdu, ‘’ Ege’nin ve Akdeniz’in tarih boyunca temel geçim kaynağı olan zeytin ağacı, anaçlığın ve dişiliğin simgesidir. Beni etkileyen de bu olmuştur. Zeytin ağacı ve kadını bağdaştırıyorum. Üretken, doğurgan bir o kadar da dayanıklı olan ağacın budama sırasında atılan dallarını işleyip tuval gibi kullanmak bana inanılmaz bir haz veriyor. Zeytine saygısızlık yapmama adına çalışmalarımda ağacın dokusunu boyayla kapatmamaya özen gösteriyorum.’’ dedi.

Erdoğdu, ‘’ Çanakkale Kazdağları’nda yaşıyorum. Bilindiği üzere buraya altın aramak için çok sayıda insan geliyor. Bu durumu hoş karşılamıyorum insanlar doğaya zarar veriyorlar. Bu yüzden çalışmalarımda zeytin ağacının üzerine altın varak işlemeleri kullanarak bir eleştiride bulunmak istedim’’ şeklinde konuştu.

Fuarda farklı çalışmalar yer aldı

Fuarda bir diğer ilgi çekici eser ise sanatçı Nusret Dökmeci’ye ait. Çalışmalarına Kayıhan Keskinok ile başlayan bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında birçok kişisel ve karma sergiye katılan Dökmeci genellikle eserlerinde İstanbul manzaraları, eski otomobiller ve Anadolu’dan insan manzaralarına yer veriyor. Ancak genel çalışmalarının dışına çıkarak ARTANKARA’ya at figürü heykellerle katılan Dökmeci’nin eserleri bir hayli ilgi gördü.

Fuarda ağırlıklı olarak yağlı boya çalışmaları yer alırken, farklı eserlerde ortaya sunan sanatçıların sayısı fazlaydı. O sanatçılardan bir tanesi de Nur Esen. Resim tuvaline kabartma heykeller yapan Esen, ilk kişisel sergisini 1994’te, ilk heykel sergisini ise 1996’da açtı. Resim ve heykel dalında yurt içinde ve yurt dışında birçok ortak ve karma sergilere de katıldı. Esen aynı zamanda ‘’Ressamlar Buluşması’’ etkinliklerinde yer alırken Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) üyesi.

Hocalarını unutmadılar

Fuar girişinde 16 Ağustos 2016 hayatını kaybeden Sanat Tarihi Öğretmen’i ve sanat eleştirmeni Kaya Özsezgin adına köşe oluşturdu. Eski öğrencileri Mehmet Emin Yurtoğlu, Cafer Külahlıoğlu ve Aynur Ocak Gündoğan’da hocalarını unutmadı. Liseden bu yana dostlukları süren Yurtoğlu, Külahlıoğlu ve Gündoğan hocalarının anısına oluşturulan köşede hatıra fotoğrafı çektirdi.

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