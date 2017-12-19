Çağdaş gençlik Anıtkabir’de buluştu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) her yıl

geleneksel olarak düzenlediği “Çağdaş Gençlik Anıtkabir Buluşması ve Cumhuriyet Zirvesi”nin 9’uncusu düzenlendi

ÇYDD’nin 107 şubesinden 2 bin gencin katıldığı etkinlikte, önce Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzuruna çıkan gençler, daha sonra Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde buluştu.

Başkan Yaşar gençleri yalnız bırakmadı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu ve Başar Bal’ın da gençleri yalnız bırakmadığı Cumhuriyet Zirvesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Programda konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çağdaş gençliği Yenimahalle’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

“Gazi Mustafa Kemal

Atatürk’e borçluyuz”

Yaşar, “Biz 600 yıllık bir saltanattan sonra 1923’de Cumhuriyete geçtik. Ülkemizin dört tarafı istila edilmiş emperyalist güçlerin egemenliğine girmişti. O gün bu ülkenin bütün vatandaşları ırkı mezhebi ne olursa olsun Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kenetlendiler ve bize yeni Türkiye’yi armağan ettiler.



Bize bu Türkiye’yi armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’tür. Cumhuriyetimizin her zaman düşmanları olmuştur. Çeşitli sıkıntılarımız var. Ama bir yerel yönetici olarak şuna yürekten inanıyorum ki bu ülke demokratik, laik Cumhuriyeti sevmiştir, sevmeye de devam edecektir” dedi.

Türkiye’nin İslam ülkeleri içerisinde farklı bir konuma sahip olduğuna da değinen Başkan Yaşar, “Türkiye bugün İslam ülkeleri arasında önderse, kadın erkek eşitliği varsa, hukukun üstünlüğünü kabul etmişse, bugün halk çocukları cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, iş adamı ve bürokrat olduysa bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Bizim hedefimiz ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak, ülkemize çağdaş eğitimi getirmek ve herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Türkiye yaratmak. ÇYDD de aynı hedefler doğrultusunda çalışıyor” diye konuştu.

“Karanlık günler, sizin gerçek vatan aşkınızla aydınlanacaktır”

ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Kaya ise “Sizler bağımsızlığı ve Cumhuriyeti savunmak için buradasınız. Zorla ve hile ile yurdumuzun demokrasi ve laiklik kaleleri zapt edildiği için buradasınız. Ulus yoksulluk ve sıkıntı içinde bitkin düştüğü için buradasınız.

Sizler yurdun dört bir yanından işte bunun için geldiniz. İşte bunun için Aslanlı Yol’da yürüdünüz. İşte bunun için Ata’nıza işte biz buradayız dediniz. Bugün içerisinde bulunduğumuz karanlık günler sizin saf, temiz ve gerçek vatan aşkınızla aydınlanacaktır” diye konuştu.