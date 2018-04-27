Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 40. kuruluş yıldönümünü kutlayan Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Törenine ev sahipliği yaptı.

Uğur Mumcu, Rafet Genç, Mustafa Ekmekçi, Behzat Miser, İzzet Kezer gibi basın emekçilerinin anısına da ödül verilen törende, Dayanışma Ödülü Türk Tabipler Birliği’ne takdim edildi.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Yılın Başarılı Gazetecileri 2017 Ödül Töreni’ne basın ve ifade özgürlüğü talepleri damgasını vurdu.

ÇGD Başkanı Can Güleryüzlü, yaptığı açılış konuşmasında ÇGD’nin 12 Eylül’e giden baskıcı süreçte kurulduğundan söz ederek, halkın haber alma ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskının artarak devam ettiğine vurgu yaptı. Cezaevlerindeki tutuklu veya hükümlü gazeteci sayısının da 140’a ulaştığını aktardı.

UYGARLIK NEHRİNİ TERSİNE AKITMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK

“Sahte Et-Balık Kurumu Satış Şubeleri” haberi ile TV Haberi ödülünü alan FOX TV’den Beril Oğuz’un ödülünü takdim eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “25 Haziran sabahı; emeğin, onurun kazanacağı, halkın, özgürlüğün, Türkiye’nin kazanacağı aydınlık bir güne uyanacağımıza yürekten inanıyorum. El ele, omuz omuza bir olduğumuz sürece bu uygarlık nehrini tersine akıtmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Uğur Mumcuların, Nazımların, Mustafa Kemallerin yetiştiği bu topraklar hiçbir zaman baskıya zulme boyun eğmeyecektir. Buna yürekten inanıyorum. İyi ki onurlu namuslu gazeteciler var diyor ödül alan arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Hazal Ocak’ın Haber Ödülüne layık görüldüğü törende, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü Cumhuriyet Gazetesi’nden Çiğdem Toker’e, Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü Evrensel Gazetesi’nden Eylem Nazlıer’e, Rafet Genç Haber Ödülü Birgün Gazetesi’nden Uğur Şahin’e, Behzat Miser Kent Haber Ödülü Habertürk Gazetesi’nden Esra Boğazlıyan’a, Röportaj Ödülü, Hürriyet’ten Gülseven Özkan’a, İnceleme-Araştırma Haber Ödülü Cumhuriyet’ten Pelin Ünker’e, İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü, AFP’den Yasin Yasin Akgül’e, Karikatür Ödülü Kafa dergisinden Aslı Alpar’a, Televizyon Haber Ödülü FOX TV’den Beril Oğuz’a, Radyo Programı Ödülü Özgür Radyo’dan Nergis Demirkaya’ya, İnternet Haber Ödülü Journo.com’dan Fırat Yeşilçınar’a, Yerel Basın Ödülü İskenderun Ses Gazetesi’nden Akın Bodur’a verilirken Dayanışma Ödülü ise Türk Tabipler Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyelerine takdim edildi.