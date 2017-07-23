Adil Öksüz’ü ihbar edene 4 Milyon lira ödül var

15 Temmuz kahpe darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ operasyonlarında teröristlerin kullandığı özel şifreli cep telefonu haberleşme aplikasyonu ByLock ortaya çıkartıldı.

15 Temmuz 2016’dan bugün kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı rakamlara göre 111 bin kişi devlet görevinden atıldı, 51 bin kişi tutuklandı.

Bunların hepsinde ByLock olduğu açıklandı.

Aslında Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Ocak 2016 tarihinden ByLock’u ve kullanıcılarını takibe aldığı da açıklanmıştı.

Son ByLock listesi ile gözaltı kararları Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından Cuma günü açıklandığında dikkat ettim Emniyet Genel Müdürlüğünden ihraç edilen ve kapatılan medya şirketlerinden çıkartılanlar hakkında.

Hangi tarihte atıldılar bilmiyorum ama bildiğim Adil Öksüz’ün bırakıldıktan sonra ortadan kaybolduğudur.

Bu önemli ayrıntıyı yazdıktan sonra gelelim ByLock kullanıcılarının sayısına ve listesine.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünlerde sormadığı ancak aylar önce ısrarla sorduğu bir soru vardı.

“ByLock kullanıcıların tam isim listelerini ve sayısını açıklayın.”

Tam liste her nedense bir tülü açıklanmıyor?

MİT ya da İçişleri Bakanlığı neden açıklamıyor?

Açıklamama nedeni FETÖ’nün siyasi ayaklarını gizlemek olabilir mi?

Bilemem ama öğrenmek istediğim şudur ki neden 3-5 haftada bir ByLock operasyonları ile parçalar halinde gözaltı kararları alınıyor?

Bu uygulamanın siyaseten FETÖ gündemde kalsın diye yapıldığını zannetmiyorum.

Aklıma gelen tutukluların verdikleri ifadeler savcılar tarafından incelendikçe FETÖ’cülerin aralarındaki bağları ortaya çıkarttıklarıdır.

Daha da önemlisi açıklanmayan FETÖ’cüler listesinde yer alan tüm isimler hemen, acilen gözaltına alınmalı ve yargıya sevk edilmelidir.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü web sayfası kurarak tüm terör örgütlerinden arananları fotoğraflı olarak yayınladı.

http://www.terorarananlar.pol.tr/Sayfalar/default.aspx bu link adresinden arananların fotoğraflarına da ulaşabilirsiniz.

Ayrıca 5 ayrı renk ile kategorilere ayrılan teröristleri ihbar edenlere 300 bin liradan 4 milyon liraya kadar çeşitli miktarlarda para ödülleri de verilecek ihbarcıların kimliklerinin “gizli” tutulacağı da web sitesinde yer alıyor.

Kırmızı yani terör örgütlerinin liderlerinin yer aldığı listede Fethullah Gülen, Murat Karayılan ve Adil Öksüz isimleri de ön sıralarda fotoğraflı şekilde yer alıyor.