Mersin’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 polis adliyeye çıkarıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Bylock soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan 3’ü komiser 17 polis memuru, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Burada sağlık raporları alınan zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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