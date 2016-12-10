BVHO Başkanı: Organik gıda aldatmacası var

BURSA Veteriner Hekimler Odası Başkanı (BVHO) Sinan Sağlam, organik ürünler konusunda tüketicinin kandırıldığını savunarak, “Sertifikası olmadığı halde çarşıda, pazarda, tezgâhta bir çok ürün, organik ürün adı altında pahalı satılarak haksız kazanç sağlanıyor” dedi.

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sinan Sağlam, insan sağlığı için en güvenli gıda çeşidi olan organik gıda konusunda yeterli denetim ve kontrol mekanizmasının işletilmediğini söyledi. Sağlam, birçok ürünün organik gıda adı altında satılarak tüketicinin kandırıldığını belirterek, yetkilileri denetim mekanizmalarını harekete geçirmeye çağırdı.

Sağlam yaptığı açıklamada, besin zincirinin üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar olan sürecin çok önemli olduğunu, bu süreçteki en küçük zafiyetin insan sağlığına zarar vereceğine vurgu yaptı. Gıda güvenliği konusunda birinci derece sorumlu olan veteriner hekimler olarak, tüketicilerden haksız kazanç sağlamaya yönelik girişimlere dikkat çekmek istediklerini kaydeden Sağlam, son yıllarda artık herkesin aşina olduğu organik gıdayla ilgili gerek bilinçsizlikten, gerek art niyetten kaynaklanan suiistimaller olduğunu belirtti. Pazarlarda, bakkallarda, sokaklarda birçok ürünün organik gıda adı altında satıldığını, tüketicinin kandırıldığını öne süren Başkan Sağlam, bu konuda yeterli denetim mekanizmalarının işletilmemesinin, sorunu giderek büyüttüğünü bildirdi.

ÜRETİM KOŞULLARI KANUNDA BELLİ

Bitkisel ve hayvansal gıdalardan oluşan besin zincirinin, organik yöntemlerle üretilmesinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Sinan Sağlam, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Türkiye’de de 2005 yılında Organik Tarım Kanunu’nun yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Organik gıdayı, ‘Genetiği değiştirilmemiş ürünler ve yetiştirilmesinde ve işlenmesinde kimyasal madde kullanılmamış ürünler’ olarak tanımlayan Sinan Sağlam, kanunda bir ürünün organik olabilmesi için üretim koşullarının belli olduğunu söyledi. Sağlam açıklamasında şunları söyledi:

SERTİFİKA YOKSA ORGANİK DEĞİLDİR

‘Organik ya da ekolojik tarım, üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Tarım ürününü yetiştirmek için hiçbir tarım ilacı ve yapay ürün kullanılmaz. Eğer üretimde yapay herhangi bir yardımcı madde kullanılırsa bu ürünler organik ürün olmaktan çıkar. Dünyada gelişmiş ülkeler de sorun büyük oranda çözülmeye doğru gitmiştir. Bu konuda denetimi kabul eden şirketler organik ürün sertifikası almaktadır. Ürünlerini doğal ürün, organik ürün adı altında satmaktadırlar.

Organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler var. Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu işletmenin, organik ürünün ve girdinin mevzuata uygun olarak belgelendirilmesi gerekir. Keşke besinlerimizin hepsi organik tarıma uygun olarak üretilmiş olsa. Ama her ne hikmetse tezgâhına ürün koyan herkes organik gıda etiketiyle satış yapıyor. Satılan ürünlerin çoğunun organik olmadığı ortadadır. Denetim mekanizması olmayınca organik gıda adı altında tüketiciye pahalı ürün satılıyor.’

Sağlam, sertifikası olan, gerçek anlamda organik gıda üretimi yapan firma ve kişileri, topluma sağlıklı gıda sundukları için takdirle karşıladıklarını, ancak, organik olmadığı halde sattığı ürünlerin organik olduğunu öne sürerek haksız kazanç sağlayanların ayıklanması gerektiğini söyledi. Sağlam, yetkilileri etkili denetim yapmaya, tüketicileri de bilinçli hareket etmeye çağırdı.

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