‘Buzul Kıta Antarktika’ müzede

‘BUZUL Kıta Antarktika’, fotoğraflarla Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyolojisi Müzesi’nde sergilenecek. Fotoğraf sergisi açılışı cuma günü saat 11.00’de gerçekleşecek.

Kaleiçi Yat Limanı içinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyolojisi Müzesi, ‘Buzul Kıta Antarktika’ fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak. 23 Aralık Cuma günü saat 11.00’de açılışı gerçekleştirilecek sergide, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. Arda Tonay’ın 2014- 2016 yılları arasında Antarktika’ya yaptıkları seferler ve bilimsel çalışmalarından kareler yer alıyor. Sergide Antarktika’nın buzul tipleri, canlıları, bilimsel ve sosyal yaşamı konu alınıyor.

FOTOĞRAFLARLA SIRADIŞI BİR YOLCULUK

Aşırılıkların kıtası olarak adlandırılan Antarktika, en uzak, en soğuk ve en el değmemiş kıta olma özelliğiyle varlığını sürdürüyor. Sıradışı sergi, birçok devletin hem ulusal çıkarları adına hem de insanlığın geleceği adına araştırmalar yaptığı Antarktika’nın bilimsel ve kültürel değerinin anlaşılmasını etkileyici fotoğraf kareleriyle ele alıyor. Ayrıca sergi, kamuoyunda sıkça tartışılan, buzulların erimesi, akıntıların özelliklerinin değişmesi, deniz canlı kaynaklarının sürdürülebilirliği, deniz koruma alanları ve her şeyden önce beyaz kıtanın korunması konularında bir duyarlılığı da ortaya koyuyor.

23 Aralık 2016 tarihinden itibaren Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi’nde iki ay süreyle gezilebilecek sergi ziyaretçilerini bekliyor.

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