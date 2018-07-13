Bursa’da, Özel Hayat Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Muhittin Pekuz, yaz aylarında sayıları artan besin zehirlenmesine dikkat edilmesini istedi.

Dr. Pekuz, “Pişmiş besinlerin açıkta kalıp yeteri kadar soğuk dolaplarda saklanmadan tekrar ısıtılarak yenmesi gıda zehirlenmelerine sebebiyet verir” dedi.

Bütün besinlerde mikroorganizmalar olduğunu belirten Dr. Pekuz, “Gıdaların, üreticiden tüketiciye kötü koşullarda ulaştırılması ve hijyenik olmayan şartlarda pişirilmesi, saklanması, mikroorganizmaların çoğalmasına neden olur. Bu da besin zehirlenmesine yol açar” dedi.

Gıda zehirlenmelerinin, bakteriyel ve kimyasal zehirlenmeler olarak iki ana başlık altında değerlendirilebileceğini belirten Dr. Muhittin Pekuz, bakteriyel zehirlenmelerin hemen hemen hepsinin et, tavuk, süt, yumurta gibi ürünlerden kaynaklandığını ifade etti. Dr. Pekuz, “Hayvanların kesim işlemlerinin hijyenik ortamlarda yapılmaması, besinlerin tam bir pastörizasyondan geçirilmemesi ve pişmiş besinlerin açıkta kalıp yeteri kadar soğuk dolaplarda saklanmadan tekrar ısıtılarak yenmesi gıda zehirlenmelerine sebebiyet verir” dedi.

‘ZEHİRLENME VAKALARI YAZIN ARTIYOR’

Gıda zehirlenmesine yol açan başka bir nedenin de yaz döneminde ortaya çıkan sinek ve böceklerin pislikleri, yemeklere taşıması olduğunu söyleyen Dahiliye Uzmanı Dr. Pekuz, bunun yanı sıra yemekli düğün ve davetlerde toplu halde besin zehirlenmelerinin görülebileceğine dikkat çekti.

Gıda zehirlenmelerinin, besinlerin tüketilmesinden birkaç saat sonra ishal, bulantı, karın ağrısı, kusma gibi şekillerde ortaya çıktığını belirten Dr. Pekuz, balık ve kabuklu deniz ürünlerinin zehirlenmelerinde ise aşırı terleme, duyu kayıpları, baş ağrıları ve görme bulanıklığı gibi belirtilerin gözlemlendiğini söyledi.

Gıda zehirlenmesi yaşayan insanların, bol sıvı alması ve istirahat etmesinin şart olduğunu belirten Dr. Pekuz, hastaların, ishali durduracak ilaçlardan kaçınması gerektiğine dikkat çekti. Hafif ve orta şiddetli gıda zehirlenmelerinin kendiliğinden geçtiğini, fakat ishalin uzaması ya da kanlı ishal görülmesi durumunda kesinlikle doktora başvurulmasını isteyen Dr. Pekuz, bunun yanı sıra yemekten 12 ila 36 saat sonar baş ağrısı, görme bozukluğu, halsizlik, nefes almada güçlü ve kısmi felç gibi belirtiler yaşanırsa mutlaka hastaneye gidilmesini önerdi.