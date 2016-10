Büyüyen Türkiye’yi istemeyenler var

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Bu coğrafyadaki yerimizi iyi bildiğimiz durumda, Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadeleyi ve bize karşı ayaklanma, kalkışma, gezi olaylarını ve bizi durdurmaya çalışanların amacını daha iyi anlamış olacağız.” dedi.

Bakan Arslan, Kastamonu’daki ziyaretleri kapsamında Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı Siyaset Akademisi’nde konuşan Arslan, Türkiye’nin ciddi anlamda atılımlar yaptığını ve Türkiye’yi sevmeyen, şer odaklarının da bir o kadar Türkiye’nin üzerine geldiğini söyledi.Arslan, Başbakan Binali Yıldırım’ın kalkışma gecesi ülkeyi Ilgaz Tüneli’nden yönettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

“Ilgaz Tünelinin anlamı bizim için büyüktür. Çankırı Kastamonu her il kadar bizim için önemlidir. Türkiye’de kalkınmayı tüm illerimize yaymış durumdayız. Bizler ne kadar kalkınmaya yönelik hizmete yönelik çaba harcıyorsak, şer odakları da o kadar önümüzü kesmeye çalışıyor. Türkiye çok önemli bir noktadadır size birazdan göstereceğim Türkiye’nin konumu haritasına lütfen iyi bakın. Bu coğrafyadaki yerimizi iyi bildiğimiz durumda, Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadeleyi ve bize karşı ayaklanma, kalkışma girişimini, gezi olaylarını ve bizi durdurmaya çalışanların amacını daha iyi anlamış olacağız.”

Dünyada bazı ülkelerin bazı rantları paylaştığını, büyüyen Türkiye’yi bu nedenle istemediklerini belirten Arslan, Türk milletinin uyanık olması gerektiğini kaydetti.

Bakan Arslan, dünyada bir rant pastasının olduğunu belirterek, şunları söyledi:”Bazı ülkeler bu pastayı kendi aralarında paylaşmaya alışmışlardı. Türkiye’ye de bir rol biçmişlerdi. Bir lider çıktı o da sayın Recep Tayyip Erdoğan ve dedi ki ‘biz bize biçileni değil, kendi rolümüzü, milletimizin menfaatine gelen rolü oynayacağız’ işte her şey ondan sonra başladı. Büyüyen Türkiye’yi istemeyen iç ve dış mihraklar ellerinden gelen ne varsa onu yaptılar. Sayın cumhurbaşkanımızın önünü kesmek, dolayısıyla Türkiye’nin önünü kesmek için bin türlü oyun çevirdiler. Özellikle yaptığımız ulaştırma koridorlarından rahatsız oldular. Çünkü neden biz bu yollar sayesinde dünyaya açılıyoruz, dünya ticaretine ortak oluyoruz. Havalimanına inen her uçak ayrı bir para bırakıyor, ülke yollarından geçen her tırdan ayrı bir ücret alıyoruz.”

“Yılda 190 milyon hava yolcusuna hizmet veriyoruz”

Türkiye’nin özellikle havalimanlarında ciddi bir hamle yaptığını aktaran Arslan, 2002 yılında 26 olan havalimanı sayısının, 2016 yılında 55’e ulaştığını hatırlattı.

Bakan Arslan, AK Parti iktidarları döneminde özellikle havayollarında devrim yapıldığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2002 yılında havalimanlarımızdan yılda 35 milyon yolcu uçuyordu, bu rakam 2016 yılında 190 milyon yolcuya ulaştı, yani 6 katı bir ilerleme yakalanmış durumda. Kastamonu Havalimanı’nı düşünün iktidara geldiğimizde yoktu, şimdi yılda 100 bin kişi bu havalimanını kullanıyor. Bu bizim için önemli. Çünkü havayolu halkın yolu olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı, ‘bu ülkede uçağa binmeyecek vatandaş kalmayacak’ biz de bu söz doğrultusunda çalışarak herkesi uçakla tanıştırdık” dedi.

Biz bununla da yetinmeyeceğiz. Türkiye havayollarını transit üs haline getireceğiz. Ülkelerin uzun uçuşlarda bizim ülkemizi aktarma olarak kullanmalarını istiyoruz, bu yönde çalışıyoruz.”

Türkiye’nin rolünü bundan sonra dış ülkelerin biçemeyeceğini ifade eden Arslan, artık maşa olarak kullanılan iç mihrakların da temizlenmeye başladığını ifade etti.

Arslan, Türkiye’nin önü açık bir ülke olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

“Hepimiz uyanık olmalıyız, birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Kısır çekişmelere girmemeliyiz. Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz’da gördük ileri görüşünü, 15 Temmuz’u önceden gördü, uyardı ama maalesef çoğumuz bunu Cumhurbaşkanımızın bir kişisel meselesi saydı ve maşa olan FETÖ az kalsın ülkeyi kan gölü haline getirecekti. Allah’tan Cumhurbaşkanımızın önceden uyarması sonucu alınan tedbirleri sayesinde büyük bela defedildi. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve halkımızın dik durmasıyla bu belayı atlattık.”

Bakan Arslan’a temaslarında AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Murat Demir, Metin Çelik, ve Hakkı Köylü de eşlik etti.

