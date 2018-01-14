2017 yılı Türkiye ekonomisinde büyüme ve ihracattaki artışlar övüle övüle bitiremedi. İş burada kalmadı, şimdi 2017 yılı genelinde dünya sıralaması tahminlerine bakıyoruz. Hedef ilk üç.

Yapılan araştırmaya göre, rakiplerimiz arasında en zorlu olanlar; Çin ve Hindistan. Ekonomi ve nüfus büyüklüklerini ile bu ülkelerle karşılaştırılmak ne kadar sağlıklı olur bilmeyiz ama 2017 yılında yüzde 6,5’un üzerinde büyümesi beklenen diğer rakip ülkeler şunlar:

“Libya, Etiyopya, Nepal, Myanmar, Bangladeş, Cibuti, Laos, Kamboçya, Senegal, Gine, Filipinler.

Arkadaş; bunların hepsini toplasan bir Türkiye etmez. Bunları geçsek ne olur geçmesek ne olur? Galatasaray’ın 3. amatör kümde Yolspor takımı ile kupa maçı yapması gibi bir durum bu.

Bu tablo karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “büyümede üçüncü çeyrekte Türkiye dünyada 1 numara oldu. Yılsonu itibarı ile yine büyümede dünyada ya 1 oluruz, ya 2, ya 3” sözlerini yeniden değerlendirmek gerekebilir. Bir alt kümde şampiyon olmanın değeri yok anlamı da!

değerli ve anlamlı olan; böyle aşırı borçlanmayla, kredi dağıtmayla, yüksek enflasyonla, faizlerle değil, üreterek, teknolojiyi, verimliliği, gelir dağılımındaki dengesizlikleri düzelterek, dış ticarette artılar vererek ileri gelişmiş ekonomileri yakalamak. Gerçek büyüme budur.

FAİZLER: DUR BAKALIM NE OLACAK?

Geçen yıl sürekli faizlerin yüksekliğinden bahsedildi, önlem alınacağı, “şöyle düşürülecek, böyle düşürülecek” denildi ama hiçbir şey yapılmadı. Faizler artıkça arttı. Şimdi 18 Ocak günü Merkez Bankası’nın (MB) faiz oranlarını ele alacağı yılın ilk Para Politikası Kururlu toplantısı var.

Bugünden Merkez faizleri artıracak artırmayacak tartışması başladı. Piyasaların beklentisi MB’nin faizleri değiştirmeyeceği, sıkı para duruşuna devam edeceği gerekirse müdahaleye gidileceği yönünde karar alması. Zaten bugün yarın başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hükümet kanadından “ faizleri artırmayı düşünme ahbap“yönünde baskı pardon açıklama gelir. İyi de ne olacak bu işin sonu?

Sürekli ertelenen kararlar, zamanında yürürlüğe sokulmayan düzenlemelerle geçen yılı nasıl tamamladığımız ortada. Ekonomide gecikmiş kararların bedeli ağır oluyor. Bunun için 2017 rakamlarına ve geçmiş krizlere bakmak yeterli.

ZAVALLI S. ARABİSTAN KADINLARI

Suudi Yönetimi kadın vatandaşlarına yönelik bize göre hak ama onlar için ne yazık ki devrim niteliğinde kararlar alıyor. Ehliyet alma, otomobil kullanma izinlerinden sonra 25 yaş üstü kadınlar tek başlarına seyahat edebileceklermiş. Yanında kocan ya da erkeğin yoksa kımıldama hakkın yok.

Bu görüntüye bakınca ey koca Türkiye, Ulu Önder’in vizyonu ile kadına verilen haklara, yaşam tarzına bak, bir de bu aşağılık duygusu ile kibirlenenlere bak, bir de bu kibirlenenlere özenenlere.

Bunların tümü koşarak gelseler, tüm paralarını harcasalar bile Türkiye ile 95 yıllık yaşam anlayış farkını kapatamazlar aynı dini öğretiyi paylaşsak bile.