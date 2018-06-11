Memleket ekonomisi bu yılın üç ayında yine dünyanın imreneceği, hayran kalacağı şekilde büyüdü. Kıskançlıktan çatlamamak elde değil. Büyümenin lokomotifi yine ihracat, kamu harcamaları ve ne yazık ki enflasyonu körükleyen yüzde 11’lik tüketimle.

Şimdi ekonomi yönetimi bu rakamlar üzerinde tepinecektir. Hatta daha da ileriye gidip, yaşanan sıkıntıların geçici olduğunu, bu rakamların spekülatörlere, manipülasyon yapanlara, Moody’s, Fitch gibi kuruluşlara “kapak olsun” diyeceklerdir.

Desinler, daha fazlasını da desinler de bu maskeli baloyu da bitirelim. O zaman niye durduk yere erken seçimlere gittik? Ekonomideki belirsizlikleri kaldırmak için. Madem bu “belirsizlik ortamında” büyüdüysek, o zaman niye seçim?

Büyümenin bedeli ne oldu? Uzunca aylar değil yüzde beşlere yüzde 10’ların altına inmeyecek bir enflasyon, faiz zoruyla indirilen değil zapt edilebilen döviz kurları ve bunların sonbahardan itibaren bırakacağı ağır hasarlar yadigar kaldı. Bütçe, cari işlemler, dış ticaret açıklarıyla iç ve dış borç enkazlarını kaldırmak ayrı bir marifet ister.

Bu büyümeye sahiplenenlerin “aldığımız önlemler sayesinde” demiyorlar mı, işte bunun için şu enflasyonu göremeyen maskeli baloyu bitirin diyoruz. Hangi önlemler Allah aşkına? Eğer, ekonomiyi canlandırmak için 260 milyar liralık Hazine garantili kredi dağıtarak büyüme sağlamayı önlem sayıyorsanız her canınız sıkıldığında verin bu kredileri, kağıt üzerinde istediğiniz rakamı yakalayın? Kendi yapısı içinde dönemeyen, kredi saçılmalarıyla büyüyen bir ekonomi geleceğe nasıl gider?

Önlemmiş! Son altı ayda çıkarılan vergi öteleme, yapılandırma düzenlemelerin sayısını bilen var mı acaba? Bu nasıl bir büyüme ortamı ki en son geçen hafta 770 binden fazla esnaf vergisine yapılandırma istiyor?

4.90’lardan bile dolar alıp kaçan sıcak paracılarla, hisse senedi borsasında endeksin 120 binlerden 95 bin düzeylerine inmesi mi bu büyümeyi getirdi? Baksanıza bu rakamlara karşı ne borsa ne dolar kılını kıptırtmadı.

Merkez Bankası’na ve banklara faizleri düşürün yoksa … “ diye baskı yapmak mı önlem yoksa mecbur kalıp artırdıktan sonra “Banka bağımsızdır, arkasındayız” demek mi?

Son altı aydır dolar karşısında dünyanın en fazla değer kaybeden para iken sadece Haziran’ın ilk haftasında biraz toparlandı diye tweet atmak mı düzenleme?

Geçmişte büyümenin diğer lider sektörü konutta ne oldu? İflas tehdidi yaşayan, banka kredilerine yapılandırma üzerine yapılandırma isteyen bu sektöre neden faiz, vergi indirimleri getirildi?

Ya yurt içinde fabrika çıkış fiyatının üzerine yüzde 300’u bulan aşırı vergilerle kontak kapatma noktasına gelen otomobil sektörü? Onlara da “getir hurdanı al 10 bin lira” kampanyası başlatıldı. Tarımı, istihdamı, ödenemeyen vergileri, yüzde 20’leri aşan banka faizlerini de işe katarsak ve enflasyonla çarparsak yüksek büyümenin doğrusal sonuçlar verdiğini göremiyoruz.

Devam edelim; parası bizim TL gibi dolar karşında dayak yiyen ve IMF’den 30 milyar dolar alan Arjantin ile birlikte anılmak mı bu büyümeyi getirdi? Dünya artık global borç sorununu konuşuyor. İtalya 2.2 trilyon avro borcu var. Yunanistan’da işler ters gitmeye başladığı için bir milyar avroluk AB kredisine izin verilmedi. Ya Türkiye? diye her gün yorumlar yapılıyor. Bu mu büyüme?

En son; arkadaş bu kadar muhteşem bir büyümeye vardı ve sürmesi isteniyordu, neden özellikle üst ekonomi yönetimi milletvekili aday listelerine alınmadı? Bazıları için maskeli balo sona erdi de ondan.