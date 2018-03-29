2017 yılı büyüme rakamları açılandı, yüzde 7.4 büyümüşüz. Artık yıllarca söylenir, “şöyle büyüdük, böyle büyüdük” denir durulur ama rakamlar öyle “üzerinde tepinilecek” gibi değil.

Nasıl, hangi yollarla büyüdük hesaplarını, analizlerini bir kenara bırakalım, geçmiş yıllarla kıyaslayalım:

Örneğin; geçen yıl kişi başına düşen gelir; dolar cinsinden 10 bin 587 dolar olmuş, bir önceki yılın üç yüz dolar altında. Dahası 2010 yılı ile aynı, geriledikçe geriliyor. Eğer yüzde 7.4 büyümüşsek bunun da büyümesi gerekirdi ancak aradaki fark ya da gerileme liranın değer kaybını gösteriyor.

2016 yılında toplam gayrisafi milli hasıla 2 trilyon 609 milyar lira olmuş, dolar 3.05 lira değerinden 863 milyar dolar olarak hesaplanmış.

2017 yılına bakalım; doların değeri ortalama 3.7’den 838 milyar, hatta ortalama 3.50’den alsanız ancak 886 milyar dolara denk düşüyor. Tüm dünya alem büyümeyi dolar üzerinden esas aldığına göre bu rakamlara bu yöntemle bakmak lazım.

Ekonomi büyüyor buna karşın dolar cinsten hemen hemen aynı düzeyde kalıyorsa bu sorunu çözmek lazım. Büyüme hesapları döviz kurları ve enflasyonla karşılaştırmalarla yapılırsa, gerçek büyümenin çok küçük oranlarda gerçekleştiğini ortaya çıkar.

AKP iktidarları son 15 yıl içinde büyümede yüzde 7 oranını en son 2006 yılında görmüş. Geçen 11 yılda yakalanan en yüksek oran 2011’de yüzde 11.1, en düşüğü de 2009’da yüzde eksi 4.7 ile olmuş. Son 15 yıldaki ortalama yüzde 5.5 olarak gerçekleşmiş.

Yine de bu rakamlar, Türkiye gibi içte ve dışta binlerce sorunla uğraşan bir ülke için küçümsenecek, hafife alınacak, göz ardı edilecek rakamlar değil.

Şimdi futbolcuların söylediği gibi önümüzdeki maçlara (yıllara) bakacağız. Liranın aşırı değer kaybı, yüksek faiz ve enflasyon oranları, makro açıklar ekonominin önünde engel olarak duruyor. Seçimler yaklaştıkça yapılacak her türlü popülist ve gereğinden fazla kamu harcaması dengeleri daha da alt üst edecektir.

Ekonominin biraz soğutulmasına ihtiyaç var ama “yüzde 7 bizi kesmez bir daha bir daha” denilirse gelecek yıllar kabusumuz olur. Biz tarihe sadece not düşürüyoruz.

PARANIZI SIĞIRA YATIRIN

Dövizi, faizi borsayı bir kenara bırakın varsa paranız, canlı hayvanlara yatırın. Bu yatırım yıllık getiri tüm araçların ve enflasyonun üzerinde, en az yüzde 20 oranında para bırakıyor.

TÜİK’in hesaplarına göre; canlı yerli sığır fiyatı geçen yıl yüzde 20.4, koyun keçi yüzde 15.7, yumurta tavuğu yüzde 13.1 artmış.

Valla güzel iş. Gideceksin bir köye, alacaksın birkaç tane, bir ahıra teslim edeceksin, yemi suyu bakım derken masrafları düş net yüzde 15 kazanç. Hayvan yesin sen kazan. Hele bir de bu et kıtlığında mezbahaya götürürseniz paraya para demezsiniz. Demek internet ortamında sanal çiftliklere yatan para boşuna değilmiş. Millet bu rakamlarla para yatırmış!

Bizim söylediğimiz bizzat gözünüzle görüp gerçek ortamda olarak bu işi yapmanız. Yoksa haritada Uruguay’ın yansıra başka ülkeleri de ararsınız.