Büyükşehir’in karla mücadelesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğle saatlerinde şiddetini artırması beklenen kar yağışına karşı çevre ilçe ve köyler hariç 110 merkezi noktada 3 bin personel ve 832 aracıyla hazır bekliyor.

Kızılcahamam, Çubuk ve Çamlıdere’de gece boyunca karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, “Ankara’nın yüksek yerlerinde de yolların sürekli açık kalması için ekiplerimiz geceden bu yana görev yapıyor. Şu an itibariyle Başkent’te kapalı hiçbir yolumuz bulunmuyor. Bunun böyle devam etmesi için de ekiplerimiz çalışıyor” dedi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, “Konya Yolu Kepekli Kavşağı, Atakule ile Havaalanı, İstanbul, Eskişehir, Samsun Yolları ve Ankara Bulvarı ile 1071 Malazgirt Bulvarı” gibi önemli merkezi bölgelerinde oluşturulan 110 adet bekleme noktasında hazır olduğunu kaydeden Üçpınar, “3 bin vardiyalı personelimiz ve 832 aracımız, Meteorolojiden bildirilen ‘kar yağışının öğle saatlerinde şiddetini artıracağına’ yönelik açıklamasına karşı hazırlar” diye konuştu.

“KIŞ LASTİĞİ BULUNMAYAN ARAÇLAR TRAFİĞE ÇIKMASIN”

Özellikle Başkent’in yüksek bölgelerinde tuzlama ve kar küreme araçlarının da hazır bir şekilde konuşlandığını kaydeden Vedat Üçpınar, vatandaşları da uyararak, “Kar ve kış şartlarına uygun olmayan lastik kullanılan araçlarla trafiğe çıkmayın. Öğle saatlerinde şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve mağdur olunmaması için vatandaşlarımız çok zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmasınlar” dedi.

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